Российско-китайские учения "Тихоокеанский патруль" станут ежегодными

Руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ адмирал Роман Толок заявил, что в дальнейшем задачи тренировки будут усложняться

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Совместные учения береговых охран России и Китая "Тихоокеанский патруль - 2024" в заливе Петра Великого в Приморье прошли успешно, заявил журналистам руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Роман Толок после окончания всех мероприятий. По его словам, в дальнейшем такие учения будут проходить ежегодно.

"Учения успешны, мы будем детально разбирать каждый эпизод, уже на профессиональном уровне будем производить разбор этих учений. <...> И такие учения у нас будут проходить регулярно, каждый год. Один год они (китайская береговая охрана - прим. ТАСС) к нам приходят, на следующий год мы идем по приглашению в один из портов КНР и встречаемся там с нашими друзьями и коллегами. И проводим примерно аналогичные учения", - заявил Толок.

Он добавил, что в дальнейшем задачи тренировки будут усложняться, чтобы экипажи кораблей и воздушных судов нарабатывали практику "по суворовскому принципу: тяжело в учении - легко в бою". Также адмирал отметил, что данные учения были первым случаем, когда во Владивосток прибыли китайские корабли береговой охраны, а не Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

По легенде прошедших учений, от Береговой охраны КНР по каналам автоматизированной системы обмена информацией поступили данные о том, что в Японское море через Корейский пролив вошло судно под флагом вымышленного государства Океания, которое следует во Владивосток. По оперативной информации, члены его экипажа ранее были причастны к контрабанде оружия, боеприпасов и военной техники, есть основания утверждать, что на борту находится партия контрабанды оружия, а также безэкипажные катера. Было принято решение о проведении совместного воздушного и корабельного поиска судна, подозреваемого в противоправной деятельности. Для этого сформирована корабельная группа в составе трех кораблей российской береговой охраны: "Шкипер Гек" (флагманский корабль), "Петропавловск-Камчатский" с вертолетом на борту, "Находка", а также двух кораблей Береговой охраны КНР: "Мэйшань" и "Сюшань" с вертолетами на борту.