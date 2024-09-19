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Военное обозрение

Марочко: ВСУ значительно нарастили количество наземных беспилотников на трёх направлениях линии фронта

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия нарастила количество наземных беспилотников, применение дистанционно управляемых платформ отмечено на Харьковском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

Противник значительно нарастил применение различных наземных роботизированных платформ и беспилотных систем на трех направлениях. Беспилотники используются для решения различных задач, в том числе разведки, установки минных заграждений, в штурмовых действиях, а также для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Подчеркивается, что используемые ВСУ платформы практически не подвержены воздействию систем РЭБ и их очень непросто уничтожить.

В Харьковской области, а также оккупированных частях ЛНР и ДНР, фиксируется увеличение применения украинскими боевиками различных роботизированных и беспилотных наземных систем,

- сообщил эксперт.

Однако, если с беспилотниками у ВСУ все более-менее нормально, то с личным составом не очень. В последнее время на передовую все чаще доставляют мобилизованных, не прошедших даже начальную военную подготовку, что увеличивает безвозвратные потери и случаи дезертирства. При этом боевые части снимают и перебрасывают под Покровск и в Курскую область.

Большая часть мобилизованных не имеет ВУС, запись в военном билете делается уже по факту назначения на вакантные должности. Многие из прибывших не проходили должной первоначальной подготовки, практически все не имеют боевого опыта,

- добавил Марочко.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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