Армия США задействовала редкий танк Т-72АГ в учениях

203-й разведывательный батальон армии США недавно провел учения (в рамках маневров Northern Strike 24), в которых была задействована довольно редко встречающаяся модификация Т-72АГ.

Танк, использовавшийся в учениях США, отличается от других «родственных» модернизированных моделей, таких как Т-72АМГ. В нем отсутствуют определенные компоненты, включая индикаторы обнаружения радиации и станция оптико-электронного противодействия ОТШУ-1-7 «Штора»; сохраняется командирская башенка, аналогичная базовому Т-72, а не модернизированному Т-80УД с прицелом «Агат».

Разработанный как экономичный вариант, Т-72АГ представляет собой модернизированную версию танка Т-72М, который широко экспортировался и производился по лицензии рядом стран. Он был разработан Харьковским КБ имени Морозова и впервые представлен в 1997 году. Несмотря на попытки вывести Т-72АГ на мировой рынок, он не получил никаких заказов от зарубежных стран.

После неудачной попытки добиться коммерческого успеха Т-72АГ был принят на вооружение ВСУ. Танк был развернут на Донбассе в 2014 году. В феврале 2022 года, во время операции ВС РФ по взятию аэродрома Гостомель, ОБТ был захвачен российскими десантниками. В 2024 году он был показан на выставке трофеев в Москве.

При весе 45,5 тонн Т-72АГ тяжелее базового Т-72, который весит 41,5 т. Он оснащен новым дизельным двигателем серии 6ТД, предназначенной для эффективной работы в пустынной местности при температуре окружающей среды до 55°С. Увеличена скорость заднего хода, имеется возможность разворота на месте. Максимальная скорость на дороге составляет 65 км/ч или 75 км/ч с высокоскоростной коробкой передач.

Т-72АГ сохраняет оригинальную 125-мм гладкоствольную пушку 2А46, но может быть снаряжен украинским орудием KБA1 с повышенной точностью и надежностью. Танк также вооружен дистанционно управляемым 12,7-мм зенитным пулеметом, установленным на башенке командира. Система управления огнем была модернизирована, заменен прицел ТПД-К1 на 1Г46, стабилизированный по двум осям и имеющий лазерный дальномер и возможность наведения ракет. Баллистический вычислитель дополнительно повышает точность стрельбы.

Для проведения операций в условиях плохой видимости Т-72АГ может быть оснащен системой ТПН-4Э или ИК-камерой. Защита танка усилена дополнительными броневыми модулями и ДЗ «Нож».