Saab поставила пятый самолет ДРЛОиУ "ГлобалАй" ВВС ОАЭ

ЦАМТО, 18 сентября. Шведская компания Saab объявила 17 сентября о поставке ВВС ОАЭ нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления "ГлобалАй" (GlobalEye).

Переданный самолет стал пятым и последним из пяти самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй", поставленных ВВС ОАЭ за последние пять лет.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года компания Saab заключила с ОАЭ базовый контракт на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов Global-6000 компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл. В феврале 2017 года был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

Поставка первого нового самолета ВВС ОАЭ была выполнена в апреле 2020 года, второго – в сентябре 2020 года, третьего – в феврале 2021 года.

В конце декабря 2020 года Saab подписала с ОАЭ контракт на поставку еще двух систем ДРЛОиУ "ГлобалАй" стоимостью 1,018 млрд. долл. Поставку предполагалось завершить до 2025 года. Четвертый самолет "ГлобалАй" был передан ВВС ОАЭ 18 апреля 2024 года.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона (2-4 ГГц) с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии.

Самолет "ГлобалАй" также оснащен комплектом других активных и пассивных датчиков, которые обеспечивают дальнее обнаружение и идентификацию объектов в воздухе, на море и над землей. Предоставляя в режиме реального времени информацию подразделениям ВВС, СВ и ВМС, самолет обеспечивает ситуационную осведомленность и раннее обнаружение угроз. Его также можно использовать для невоенных задач, включая управление и координацию спасательных операций во время стихийных бедствий или крупных аварий на море или на суше.