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ТАСС

В Приморье началась активная часть российско-китайских учений "Тихоокеанский патруль"

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ПСКР 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" во время испытаний
ПСКР 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" во время испытаний.
Источник изображения: topwar.ru

В море на поиск и задержание судна-нарушителя вышли три корабля береговой охраны России и два корабля КНР

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Активная часть совместных учений береговых охран России и Китая "Тихоокеанский патруль - 2024" стартовала в заливе Петра Великого в Приморском крае, сообщает корреспондент ТАСС. В море на поиск и задержание судна-нарушителя вышли три корабля береговой охраны России и два - КНР.

"По замыслу учений в городе Владивостоке планируется проведение крупного международного мероприятия. В связи с этим на территории Приморского края предполагается прибытие многочисленных иностранных делегаций и прирост туристов. В это же время, в соответствии с планом сотрудничества, корабли береговых охран России и Китая выполняют задачи совместного патрулирования в Японском море. От Береговой охраны КНР поступили данные о том, что в Японское море через Корейский пролив вошло судно под флагом вымышленного государства Океания", - сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Приморскому краю.

По легенде учений, экипаж указанного судна ранее был причастен к контрабанде оружия, боеприпасов и военной техники. "Руководителями ведомств принято решение о проведении в морском районе совместного воздушного и корабельного поиска судна, подозреваемого в противоправной деятельности. В этих целях сформирована корабельная группа в составе трех кораблей береговой охраны России: "Шкипер Гек" (флагманский корабль), "Петропавловск-Камчатский" с вертолетом на борту, "Находка" и двух кораблей Береговой охраны КНР - "Мэйшань" и "Сюшань" с вертолетами на борту. Поиск судна-нарушителя осуществляется одновременно с моря и воздуха", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что опыт, полученный в ходе морских учений, будет востребован в ходе предстоящего совместного патрулирования кораблей в северной части Тихого океана. 

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