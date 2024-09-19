Военный эксперт раскрыл порядок проведения испытаний ядерного оружия в России

Военный эксперт Дандыкин: Россия всегда испытывала ЯО, не допуская взрыва

Из-за моратория на проведение испытаний ядерного оружия военные во время тестирований не допускают непосредственно взрыва, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что Россия, очевидно, готова к проведению полноценных испытаний в случае снятия ограничений.

«Мы договаривались с США о том, что не будем проводить таких испытаний. И, действительно, не проводили. То есть, испытания были, но ровно до момента подрыва. Его не допускали. Отрабатывали все новые технологии, все принципы, задачи, не доводя до конца, — объяснил Дандыкин. — Но, если будет дано особо указание, на Новой Земле будут готовы возобновить полноценные испытания».

Военный эксперт рассказал, что в США хотят обновить свой ядерный потенциал — раньше сделать это не удалось, особенно в части тактических вооружений. В таком случае собеседник «Ленты.ру» не исключил, что Россия вынуждена будет вернуться к испытаниям. Он добавил, что подобные работы в Арктике не так опасны.

«Радиационный фон там в норме, нет деревьев. Концептуально ничего нет, кроме тараканов и крыс. Потому когда-то испытания там были достаточно серьезные, проводили практически все их виды», — рассказал Дандыкин.

Ранее начальник полигона на Новой Земле Андрей Синицын заявил о готовности к возобновлению ядерных испытаний. На Новой Земле готовы получить приказ «в любой момент», подчеркнул он.