Союзники Украины начинают задумываться о том, как добиться прекращения огня (Bloomberg, США)

Bloomberg: союзники Украины задумались о завершении конфликта путем переговоров

Все больше союзников Украины склоняются к завершению конфликта путем переговоров, сообщает Bloomberg. Акции европейских оборонных компаний упали, на поле боя нет признаков прорыва, а реакция России на разрешение для ВСУ бить по ее территории грозит опасными последствиями, отмечает автор статьи.

Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Алекс Викхэм (Alex Wickham), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli)

Некоторые союзники Украины начинают поговаривать о том, чем может закончиться противостояние с Россией. Это вызывает опасения в других западных столицах — такие разговоры могут привести к тому, что Киев будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня.

По словам источников, знакомых с ситуацией и пожелавших сохранить анонимность, в рамках обсуждения политической стратегии на следующий год официальные лица начинают серьезно задумываться о том, как завершить конфликт путем переговоров.

Акции европейских оборонных компаний упали: Rheinmetall AG потерял 6,4%. Акции Saab AB подешевели на 4,4 %, а Leonardo SpA — на 3 %.

По словам источников, решение о начале переговоров должно быть принято Киевом, и никто не должен принуждать Владимира Зеленского к переговорам. Лидер Украины публично и в частном порядке заявляет, что уступка территории России была бы несправедливой. Согласно источникам, пока нет никаких признаков того, что Россия отказалась от своих целей, и перспектива реальных переговоров остается далекой.

Однако по мере того, как надвигается зима, на поле боя не видно никаких признаков прорыва. Это подталкивает некоторых официальных лиц со стороны союзников к поиску дипломатических путей выхода из тупика.

Хотя неожиданное вторжение Киева в Курскую область перевернуло представление о том, что военные действия зашли в тупик, у Киева остается мало шансов вытеснить российские войска со всех занятых ими территорий. Некоторые союзники Украины по-прежнему не уверены в соответствии этой операции стратегическим целям. Российским войскам удается продвигаться вперед, а ракетные удары уничтожили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины, что вызывает опасения относительно того, как страна переживет зиму.

По словам двух источников, Зеленский будет настаивать на вступлении страны в НАТО и ЕС, заключении экономических соглашений и договоров о безопасности, а также на продолжении поставок более современного оружия в рамках своего "плана победы". Он собирается представить свой "план" президенту США Джо Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Зеленский также хочет поделиться планами с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Переговоры о прекращении боевых действий должны будут решить ключевую проблему: как исключить риск уязвимости Украины в случае будущего российского нападения и в то же время заверить союзников, что они не будут втянуты в прямой конфликт с Россией. Последнее опасение — одна из основных причин, по которой некоторые союзники до сих пор с осторожностью относятся к разрешению использовать предоставляемое ими дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Кроме того, по этой причине они негативно относятся к возможности скорого вступления Украины в НАТО — с гарантиями ее безопасности.

В ходе переговоров также придется преодолевать горькое наследие Минских соглашений, которые были достигнуты после присоединения к России Крыма в 2014 году. Для Киева и его союзников это соглашение, подписанное за семь лет до полномасштабных боевых действий, является напоминанием об опасности вступления в любые переговоры с Кремлем. Зеленский предупредил, что Путин снова использует время, которое удастся выиграть в случае прекращения огня, для перегруппировки и последующего нападения.

Один из европейских чиновников в области обороны заявил, что правительство его страны разделяет опасения, что после заключения любой сделки Путин воспользуется неуверенностью Запада, чтобы подготовиться к новому конфликту. Более того, Зеленскому будет политически сложно подписать какое-либо соглашение, включающее территориальные уступки. Ведь остается неизменной цель России подчинить себе Украину целиком (цель российской специальной военной операции — освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов России, а также демилитаризация и денацификация Украины. — Прим. ИноСМИ). По крайней мере, как отметил чиновник, Путину было бы целесообразно подождать, чтобы понять, кто победит на выборах в США и какова будет их реальная политика.

Некоторые союзники полагают, что время между выборами в США в ноябре и инаугурацией президента в январе следующего года может предоставить новые возможности. У уходящей администрации Байдена может появиться больше политической свободы для заключения мирной сделки. Продолжение военной и финансовой поддержки Украины грозит оказаться под угрозой в связи со сменой администрации в США и ростом ультраправых сил в Европе.

Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах он будет стремиться к заключению мирного соглашения в течение этого временного отрезка, однако подробностей он не сообщил. Джей Ди Вэнс, кандидат на пост вице-президента, недавно рассказал, что план бывшего президента может включить в себя сохранение Россией занятых территорий и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешних линий боевых действий.

В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц, который был одним из тех, кто противился предоставлению Украине ракет большей дальности, заявил в интервью телеканалу ZDF, что сейчас настал момент для того, чтобы обсудить, как быстрее закончить конфликт.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что они ожидают, что план Зеленского будет довольно максималистским и скорее даже концептуальным, а не детальным. Однако траектория, по которой будут развиваться военные действия в течение следующих двух месяцев, будет весьма резкой, отметил чиновник. По одному из вариантов инаугурация президента США состоится, а конфликт будет еще продолжаться. Однако вероятность появления альтернативных сценариев не мала, добавил чиновник.

Непосредственная задача союзников — помочь Украине восстановить часть энергетических мощностей в преддверии зимы и отразить российские атаки на стратегически важный город Покровск в Донецкой области.

Тем не менее, обсуждение среднесрочной стратегии также вызывает разногласия у некоторых западных стран, говорят чиновники.

Представители одного лагеря больше опасаются угроз Путина о возможной эскалации в случае, если союзники предоставят Украине возможность использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. И они скорее склоняются к дипломатическому урегулированию. Другие союзники выступают против переговоров в ближайшее время и хотят нарастить поставки оружия на Украину.

Этот раскол по поводу возможных переговоров указывает на давнее разочарование некоторых чиновников, в том числе украинских, из-за нежелания союзников предоставить Зеленскому больше оружия для использования против российских войск.

Сам Зеленский неоднократно критиковал союзников за задержки с выполнением взятых ранее в этом году обязательств по поставке Киеву дополнительных систем ПВО. Он обеспокоен нерешительностью Запада в вопросе снятия ограничений на использование поставляемых дальнобойных ракет для нанесения ударов по военным объектам в глубине России.

Москва, напротив, смогла нарастить производство ракет и артиллерийских боеприпасов. <…>

Украинцы категорически против любых территориальных уступок: 55% респондентов отвергли эту идею в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в июле. Однако число тех, кто категорически против уступки территории, снизится до 38%, если Киеву в рамках соглашения будет предоставлено членство в НАТО и Европейском союзе.