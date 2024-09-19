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Военное обозрение

ВСУ показали «собаку»-робота BAD 2 Dog

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ заявили о появлении в их арсенале «собак»-роботов BAD 2 Dog, которые, как утверждается, уже действуют на восточном фронте. Соответствующие кадры показаны западными ресурсами.

Разработанные британской компанией, эти дроны, часто называемые «боевыми собаками», теперь используются для проведения разведывательных миссий и доставки боеприпасов.

Эти роботы способны развивать скорость до 15 км/ч и могут действовать в радиусе 3,5 км. Автономность работы составляет до 5 часов.

Они идеально подходят для передвижения по сложной местности, такой как густые леса и разрушенные городские районы

- утверждает производитель.

Стоимость каждого аппарата варьируется от €4 тыс. до 9 тыс., в зависимости от технических характеристик и модификации изделия.

BAD 2 Dog в основном предназначены для выполнения разведывательных задач. Они оснащены видеокамерами с высоким разрешением, которые передают операторам изображение в режиме реального времени.

Источник изображения: topwar.ru

Их конструкция позволяет проникать в места, недоступные традиционным БПЛА, такие как здания, занятые войсками противника, или глубокие траншеи. Как поясняет разработчик, теплоизоляционный камуфляж, произведенный немецкой компанией, делает «собак» практически незаметными, тем самым повышая их эффективность при проведении скрытых операций.

Как заявляют в компании-производителе, эти роботы могут бесшумно передвигаться среди развалин и естественных препятствий, что позволяет им выполнять задачи, не привлекая внимания противника.

Всего ВСУ получили более 30 единиц BAD 2 Dog.

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Робот
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