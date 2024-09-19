Войти
Военное обозрение

Командующий ВВС НАТО: Неопытность украинских пилотов исключает применение истребителей F-16 в «сложных миссиях»

444
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские пилоты, подготовленные на истребители F-16, не имеют большого опыта эксплуатации данных самолетов, поэтому не способны выполнять сложные миссии. С таким заявлением выступил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, являющийся также командующим ВВС НАТО.

Генерал прокомментировал возможное применение переданных Воздушным силам ВСУ самолетов, заявив, что с таким уровнем подготовки, как у украинских пилотов, выполнять «сложные миссии» невозможно. Как пример он привел потерю одного из переданных Киеву истребителей F-16 вместе с пилотом, но при этом не раскрыл причины его падения. Поэтому ожидать, что истребители появятся в районе фронта, где их будут ждать российские опытные летчики, не нужно.

Пилоты являются новичками, так что их [истребители] не будут применяться в самых рискованных миссиях (...) В конечном счете это решать украинцам. Но я думаю, что они будут придерживаться такого подхода

- добавил Хекер.

Говоря о подготовке пилотов для Киева, генерал подчеркнул, что ни США, ни союзники не могут готовить их слишком быстро, на это уходит значительное время. И все равно, ускоренная программа не выводит пилотов на необходимый уровень.

Ранее сообщалось, что США и страны Европы якобы подготовили для Украины порядка 20 пилотов, но на самом деле их оказалось меньше. Одного из обученных украинцев Киев потерял вместе с самолетом, как утверждается, из-за «дружеского огня». Нехватка летчиков привела к тому, что Зеленский уже запросил у США разрешение на привлечение в качестве наемников в Воздушные силы ВСУ американских и европейских пилотов, имеющих опыт эксплуатации F-16 и вышедших в отставку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 16:13
  • 4824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 16:06
  • 1
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 15:20
  • 1
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
  • 19.09 05:22
  • 0
Прогноз на развитие событий в контексте СВОйны
  • 18.09 22:52
  • 1
Авианосец "Ляонин" ВМС Китая
  • 18.09 22:33
  • 593
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.09 22:23
  • 1
Российский аналог Starlink для доступа к быстрому и дешевому интернету по всей стране планируется создать в 2027 году
  • 18.09 22:17
  • 1
Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов