Командующий ВВС НАТО: Неопытность украинских пилотов исключает применение истребителей F-16 в «сложных миссиях»

Источник изображения: topwar.ru

Украинские пилоты, подготовленные на истребители F-16, не имеют большого опыта эксплуатации данных самолетов, поэтому не способны выполнять сложные миссии. С таким заявлением выступил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, являющийся также командующим ВВС НАТО.

Генерал прокомментировал возможное применение переданных Воздушным силам ВСУ самолетов, заявив, что с таким уровнем подготовки, как у украинских пилотов, выполнять «сложные миссии» невозможно. Как пример он привел потерю одного из переданных Киеву истребителей F-16 вместе с пилотом, но при этом не раскрыл причины его падения. Поэтому ожидать, что истребители появятся в районе фронта, где их будут ждать российские опытные летчики, не нужно.

Пилоты являются новичками, так что их [истребители] не будут применяться в самых рискованных миссиях (...) В конечном счете это решать украинцам. Но я думаю, что они будут придерживаться такого подхода

- добавил Хекер.

Говоря о подготовке пилотов для Киева, генерал подчеркнул, что ни США, ни союзники не могут готовить их слишком быстро, на это уходит значительное время. И все равно, ускоренная программа не выводит пилотов на необходимый уровень.

Ранее сообщалось, что США и страны Европы якобы подготовили для Украины порядка 20 пилотов, но на самом деле их оказалось меньше. Одного из обученных украинцев Киев потерял вместе с самолетом, как утверждается, из-за «дружеского огня». Нехватка летчиков привела к тому, что Зеленский уже запросил у США разрешение на привлечение в качестве наемников в Воздушные силы ВСУ американских и европейских пилотов, имеющих опыт эксплуатации F-16 и вышедших в отставку.