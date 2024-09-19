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ТАСС

Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции

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Олег Кононенко и Николай Чуб
Олег Кононенко и Николай Чуб.
Источник изображения: © Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса назвал этот период работы на МКС динамичным и напряженным

МКС, 18 сентября. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко назвал динамичными и напряженными итоги пятой в карьере экспедиции.

По его словам, период пребывания на станции можно разделить на два этапа, первый из которых наступил по прибытии - "это привыкание, адаптация, ознакомление, исследование станции". "Это динамичный интересный период. Практически сразу после нашего прилета нам с [космонавтом] Николаем [Чубом] предстояло выполнить достаточно серьезный и трудоемкий выход в открытый космос", - сказал он, отметив, что расписание действий космонавтов было изменено из-за нештатной ситуации с внешним радиационным теплообменником системы терморегулирования многоцелевого лабораторного модуля.

Как рассказал Кононенко, после этого полет "перешел в будничный период" с чередой привычных работ. Космонавты уже адаптировались к станции и приступили к научным экспериментам, ремонтно-восстановительным работам и ресурсной замене приборов. "Далее опять динамика, приходили новые корабли SpaceX Axiom-3, прибыл наш корабль "Союз МС-25", сменился экипаж SpaceX Crew Dragon. Эти периоды были динамичными и довольно напряженными. На борту одномоментно находилось большое количество космонавтов и астронавтов, необходимо было выполнить достаточно много задач в единицу времени, потому что пересменка была кратковременной", - поделился Кононенко.

Спецкор ТАСС отметил, что второй выход в открытый космос был посвящен выносу и установке научной аппаратуры. "После чего уже достаточно спокойно и легко работалось. Всего за нашу годовую экспедицию на станцию прибыло несколько грузовых кораблей, был выполнен большой объем работ по их разгрузке и загрузке. Кроме того, мне повезло, что один из грузовых кораблей я стыковал в ручном режиме", - подчеркнул он.

Кононенко отправился на орбиту 15 сентября 2023 года в составе экипажа корабля "Союз МС-24". Космонавт вернется на Землю 23 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-25". 

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МКС
Союз ПКК
ЯО
1 комментарий
№1
19.09.2024 16:10
Настоящий герой.
0
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