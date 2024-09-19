В новейшем российском бронетранспортере БТР-22 учтен опыт СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На новейшем российском БТР-22 устранены все недостатки предшественников. Впервые представленный в 2023 году новейший российский БТР-22 отличается от семейства БТР-60/70/80 и 82 радикально переделанным корпусом.

Моторное отделение у него перенесено в переднюю часть. В корме находятся двери, существенно облегчающие вход и выход мотострелков.

В качестве вооружения применена 30-мм автоматическая пушка 2А72 с темпом стрельбы до 330 выстрелов в минуту. Ее дополняет 7,62-мм пулемет ПКТМ. Прицел ПНК обладает тепловизионным каналом и лазерным дальномером.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Еще один вариант - это установка необитаемого пушечно-ракетного модуля "Баллиста". Имеется комплекс управляемого ракетного вооружения, предназначенный для борьбы с танками и другой вражеской бронетехникой.

По сравнению со старыми БТР, усилено бронирование, в том числе противоминная защита. Полная масса - 20000 кг. Вместимость - одиннадцать военнослужащих. Мощность двигателя -360 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 85 километров в час.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В 2024 году военно-техническом форуме "Армия" уже демонстрировался вариант "двадцать второго", выполненного с учетом применения легкой колесной бронетехники в ходе специальной военной операции. Например, установлены мангалы, защищающие от FPV-дронов и БПЛА, сбрасывающих мини-бомбы.

Лев Романов