ČA: Киев пытается развеять впечатление, что он хочет втянуть мир в войну

Задача нынешнего украинского PR — развеять впечатление, что Киев пытается затянуть мир в большую войну, пишет ČA. Украинская "мирная" инициатива откровенно абсурдна: Зеленский, с одной стороны, призывает к миру, а с другой, не демонстрирует готовности к каким-либо уступкам.

В последние месяцы Россия добивается успехов на Донбассе и по всей территории Украины уничтожает как военные цели, так и энергетическую инфраструктуру. У Украины заканчиваются солдаты, а молодежь делает все, чтобы избежать службы, которая для них потеряла смысл. Богатые дают взятки военкомам, а бедные скрываются. Вся страна готовится к тяжелой зиме без света, без тепла и с иссякающими силами сопротивляться российскому продвижению. Правительство в Киеве отвечает внутренними репрессиями, попытками спровоцировать Россию на удар по стране-члену Североатлантического альянса и странной PR-кампанией.

Последней жертвой репрессий стала украинская православная церковь, подчиненная Московскому патриархату. После продолжительных гонений ее просто-напросто запретили. Пропаганда Зеленского взяла под контроль уже все СМИ, и даже в частных беседах украинцы боятся сказать что-нибудь, что бы ей противоречило. Их пугают истории тех, кого судили после того, как кто-нибудь втайне записал их слова, когда они говорили о мире через уступки. Официальный Киев отказывается от реалистичного мира, который невозможен без потери территорий и обязательства сохранять нейтралитет.

Вместо этого в Киеве мечтают о мировой войне России с НАТО. Поэтому украинцы требуют от американцев разрешить удары американскими ракетами и истребителями с украинской территории по целям глубоко внутри Российской Федерации. Подобные удары не парализовали бы Россию и не ослабили бы режим Владимира Путина. Напротив, усилилось бы давление на Владимира Путина со стороны радикалов, призывающих к удару по тем, кто координирует эти атаки и кто находится не на Украине, а на военных базах Североатлантического альянса. Россия также может ответить крупной диверсией против инфраструктуры стран НАТО. После подрыва "Северного потока" этим никого не удивишь. Потом настал бы черед другой стороны. Скажем, сегодня многие влиятельные поляки, несмотря на общественное мнение внутри страны, только и ждут возможности напрямую атаковать Россию. Согласно российским источникам, на Украине воюют тысячи поляков. Спираль эскалации, ведущая к большой войне, к сожалению, совсем не фантазия, а вполне реальный сценарий.

Если удары по целям внутри Российской Федерации не приведут к эскалации, то Киев хотя бы воспользуется ими для медиа-пропаганды. Это вписывается в извращенные представления команды Владимира Зеленского о PR. В последние месяцы мы видим странные действия, которыми Зеленский пытается доказать западным СМИ, что еще не все потеряно.В начале августа украинская армия вторглась в Курскую область.

Если бы целью Украины было отстоять Донбасс, где она уже потеряла, скорее всего, несколько сотен тысяч солдат, вторжение в Курскую область было бы бессмысленным. Опытных солдат, в которых Киев остро нуждается именно на Донбассе, отправили захватывать территорию за границей, не имеющую стратегического значения. Более того, россияне вскоре ее отобьют. Вообще с самого начала курской авантюры украинцы на Донбассе уступают, а россияне приближаются к покровскому стратегическому узлу. Однако в СМИ украинское вторжение в Курскую область преподносится как успешное. Впервые за долгое время украинцы смогли хоть чем-то похвалиться, не думая, что будет через пару месяцев. (…)

Намного более спорным с точки зрения PR выглядят недавние перестановки в правительстве.В начале сентября в отставку ушел целый ряд украинских министров, включая главу Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, вице-премьера по вопросам интеграции с Западом, вице-премьера по оккупированным территориям, министра стратегической промышленности, министра юстиции и других. Пропагандисты объявили, что тем самым Владимир Зеленский демонстрирует свою силу и контроль над ситуацией. Но, на мой взгляд, все это скорее выглядит как проявление беспомощности и развала. Я подчеркну "выглядит", потому что точно не известно, какой была цель кадрового землетрясение и почему уходят такие люди, как Кулеба, который весьма профессионально служил киевскому режиму.

Откровенно смешна украинская "мирная" инициатива. С ее помощью украинцы пытаются переубедить общественность, обоснованно считающую, что Украина пытается затянуть мир в большую войну. Абсурдность инициативы заключается в том, что Киев, с одной стороны, призывает к миру, а с другой, не демонстрирует готовности к каким-либо уступкам. Киев твердит, что русские должны уйти со всех украинских территорий и смириться со вступлением Украины в НАТО. На мирных переговорах, по мнению Киева, по-видимому, речь может идти только о размере российских репараций и наказании российских военных преступников. В июне украинцы провели при поддержке американцев в Швейцарии конференцию в соответствии с этой концепцией, разумеется, без российского участия. Самих американцев там тоже никто не представлял на высшем уровне, и даже страны, которые дружественно настроены в отношении Украины, давали понять, что переговоры о мире без России бессмысленны. Хорошая пропаганда должна основываться на некой реальности, безусловная капитуляция России не реальна.

Сегодня украинский премьер говорит о новом международном мирном саммите. Наученные прошлым опытом, на этот раз украинцы хотят пригласить вместе с сотней других государств и Россию. Но и это бессмысленно. О мире не будут договариваться ни на каком большом многостороннем форуме. Все решат Соединенные Штаты Америки и Россия. Посредниками или гарантами их договора могут выступить некоторые державы глобального Юга. А что Европа, которая платит за всю эту авантюру? Когда обо всем станет известно, Европа вместе с Украиной будет сидеть в зрительном зале. Конечно, они как-нибудь пропагандистски обстряпают это дело. Скажем, вспомнят слова Обамы о том, что Европа хоть и не сидит за рулем, но управляет с заднего сиденья. И, как всегда, многие в это поверят.

Автор: Петр Друлак (Petr Drulák)