Выйти в море: запущен в серию первый отечественный тяжелый плавучий дрон

Аппарат может выполнять боевые задачи, доставлять грузы, проводить разведку

Завершены испытания и начато серийное производство первого отечественного тяжелого морского дрона «Визир». Он имеет преимущество по скорости перед иностранными аналогами. Беспилотник может доставлять грузы, проводить разведку и нести на борту управляемое оружие. Эксперты отмечают, что такой аппарат может помочь российским военным в их дальнейших наступательных действиях, в частности на правом берегу Днепра.

Завершены испытания и начато серийное производство первого отечественного тяжелого морского дрона «Визир». Он имеет преимущество по скорости перед иностранными аналогами. Беспилотник может доставлять грузы, проводить разведку и нести на борту управляемое оружие. Эксперты отмечают, что такой аппарат может помочь российским военным в их дальнейших наступательных действиях, в частности на правом берегу Днепра.

Характеристики морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир»

Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой.

Беспилотник можно использовать для доставки грузов, проведения разведки и несения на борту управляемого оружия.

— У нас есть значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами, — рассказал «Известиям» Михаил Даниленко, управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод), создавшего аппарат. — Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы. А с учетом многоканальной системы управления функционал можно расширять больше и больше.

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Длина дрона 7 м, а ширина 2,5 м. Он может нести полезную нагрузку различного назначения и развивать скорость до 45 км/ч. Дальность действия до 270 миль. Наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра и удерживать заданные цели.

«Визир» — многоразовый дрон. Он возвращается в исходную точку по истечении времени или по прохождению заранее заданных точек.

По словам представителя холдинга, в беспилотнике все комплектующие отечественного производства — от двигателя до системы управления.

— Еще одно преимущество — за нами огромное предприятие, которое может организовать массовый и серийный выпуск. Речь идет о многих сотнях изделий в год. При необходимости можно дополнительно продолжать наращивать производительность и далее, — подчеркнул управляющий директор холдинга.

Преимущества безэкипажных катеров

По словам военного эксперта Юрия Лямина, безэкипажные катера сейчас только набирают популярность.

— Чаще используют морские катера-камикадзе, но и разведчики весьма перспективны. Они достаточно небольшие, поэтому создать и выпустить в больших количествах не сложно, и в случае потери не жалко. Понятно, что разработка не самая дешевая, но главное — не будет потери человеческого экипажа, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Этот проект должен привлечь внимание наших военных, ведь он выглядит достаточно неплохо. К сожалению, у нас нет системы спутниковой связи Starlink, как у противника. Она обеспечивает больший радиус применения.

Военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин назвал одним из главных преимуществ разработки возможность выполнения задачи без привлечения людей, благодаря чему будут сохранены многие жизни.

— Прежде всего, его нужно отправить морякам-черноморцам, — рассказал он «Известиям». — Именно там сейчас идут боевые действия, и жизни людей подвержены риску. А этот дрон можно послать впереди, и пойти за ним следом. Конечно, он может не вернуться, но человеческая жизнь всегда важнее. Хотелось бы, чтобы беспилотник как можно быстрее оказался в руках наших военных.

Сейчас нет смысла использовать безэкипажные катера против украинского флота, так как он уже практически уничтожен, однако в будущем эта разработка может оказаться весьма актуальной, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Рано или поздно нам снова придется вести наступательные действия на правом берегу Днепра, и тогда этот беспилотник будет полезен в доставке грузов, — отметил эксперт. — А также для ведения разведки оставшихся под контролем Украины портов, в частности Одессы. Да и противник у нас изобретательный. Сейчас ходят разговоры, что ВСУ запускают безэкипажные катера с гражданских кораблей или замаскированных под них.

Работа для этого дрона найдется, верховное командование требует, чтобы по максимуму берегли наших солдат — поэтому лучше потратить железо, чем отправлять на риск наших людей, отметил Дмитрий Болтенков.

Готов к серийному производству

Работа над беспилотником началась в конце прошлого года. С тех пор были созданы рабочие образцы и проведены многочисленные испытания.

— Мы могли бы делать работу гораздо большую и более интенсивно. Но не всегда хватает человеческих ресурсов и в первую очередь финансовых, — уточнил Михаил Даниленко.

Все протоколы по испытаниям уже подписаны. Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» выполняет все поставленные задачи в соответствии с ожиданиями, отметил управляющий директор холдинга KMZ. И сейчас начато его серийное производство.

Для ВМФ активно разрабатывается новое вооружение. Раннее «Известия» писали, что в этом году на морском салоне в Петербурге было представлено множество новинок — зенитные ракеты ближнего радиуса для борьбы с дронами и система контроля воздушного пространства.

Свою продукцию представили более сотни предприятий и организаций. А сам салон посетили 15 иностранных военных делегаций и 50 военных атташе из дружественных стран.

Юлия Леонова