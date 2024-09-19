Антонов заявил, что у США нет предложений по урегулированию конфликта на Украине

Посол России в Вашингтоне подчеркнул, что большинство американских политиков сейчас "говорят не о поиске мира, а о продолжении стравливания славян"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Предложения по мирному урегулированию украинского конфликта отсутствуют у администрации США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Обратите внимание на факт отсутствия предложений у администрации [президента США Джо Байдена] относительно дипломатического урегулирования кризиса. Неужели здесь недостаточно того количества жертв, которое принесено в угоду имперским замашкам Вашингтона? Неужели здесь действительно хотят просто уничтожить всех украинцев на поле боя? Задача - очистить территорию для воровства природных богатств постсоветской республики? О таковых аппетитах политики на Капитолии частенько говорят. Последний тому пример - заявление ярого русофоба [сенатора] Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов - прим. ТАСС) во время недавней поездки в Киев", - сказал дипломат. По его словам, большинство американских политиков сейчас "говорят не о поиске мира, а о продолжении стравливания славян, поощрении убийства людей, усилении боевых действий".

Антонов напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин направил четкое предостережение США и их союзникам. "Не играйте с огнем! Не считайте, что эквилибристикой слов вы можете обмануть Россию. Мы давно знаем - и этому есть подтверждение даже в СМИ - о прямой вовлеченности американских так называемых экспертов, специалистов, разведчиков в планирование и нанесение ударов по России. Места нахождения американцев хотя бы в Киеве нам хорошо известны", - сказал он.

Посол также отметил, что украинцы, по крайней мере пока, "не готовы управлять современным западным оружием". В качестве примера он привел инцидент с американским истребителем F-16, который был сбит украинским ПВО. "Никто не сомневается в том, что к высокоточному оружию подпускать необученных нацистов просто нельзя. Вдруг ракета полетит не в ту сторону? Очевидно, что возможное решение об использовании таких ракет по территории Российской Федерации будет еще одним подтверждением прямой вовлеченности США в конфликт на Украине", - сказал Антонов.

Исторический экскурс

В связи с этим дипломат напомнил историю Великой Отечественной войны. "Посмотрите - это очень интересно - переписку Рузвельта, Черчилля и Сталина. Как строился новый порядок в Европе в результате победоносного движения Красной армии и разгрома немецко-фашистских полчищ. По мере побед СССР усиливались наши позиции. Как бы не случилось то же самое с Украиной. В руках режима [украинского президента Владимира] Зеленского остается все меньше и меньше территорий и населения", - сказал посол РФ.

Антонов также отметил, что "вашингтонские стратеги давно доказали способность подтачивать график реализации геополитических проектов под календарь событий в США". "Украинский сюжет - не исключение, тем более что именно на него сделали ставку обе основные американские партии. Так что по мере приближения ноябрьского голосования от администрации и законодателей действительно можно ожидать каких угодно русофобских новелл, призванных доказать то решимость, то лидерство Америки в борьбе с конкурентами", - добавил дипломат. В качестве примера он привел недавние санкции США в отношении российских СМИ.