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ТАСС

США хотят продвигать план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В частности, Соединенные Штаты надеются представить инициативу украинского лидера на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты знают положения плана украинского президента Владимира Зеленского по завершению конфликта и пытаются понять, как могут его продвигать на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявила на пресс-конференции постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы полагаем, что в нем излагаются стратегия и план, которые могут сработать, нам нужно понять, как мы можем его продвигать в то время, когда будем общаться с главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке", - сказала она.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. При этом он возложил ответственность за его реализацию на Байдена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет.

Неделя высокого уровня 79-й сессии ГА ООН пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом 29 сентября. На нее, как ожидается, прибудут десятки министров и лидеров государств. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого с трибуны Генеральной ассамблеи запланировано на 28 сентября. 

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Лавров Сергей
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