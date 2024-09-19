«Идеальная машина для войны»: ВСУ показали танк Leopard 1 в советском «обвесе»

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ показали Leopard 1A5V, прошедшие модернизацию собственными силами. Массовый выпуск этого танка велся с 1965 года, а поставки модификации 1A5, которую получает Украина, были начаты в 1986 году.

Оказавшаяся в распоряжении украинских военных техника имеет низкий по современным меркам уровень бронирования: стойкость лобовой проекции составляет 200-250 мм при попадании кинетических боеприпасов и 200-305 мм – кумулятивных. Этого явно недостаточно для способности сдержать атаку FPV-дрона.

В этой связи в ВСУ осуществляется модернизация танков. Leopard 1 получил дополнительную броню и защитные экраны. Усовершенствование включает в себя установку советской ДЗ «Контакт-1», блоки которой покрывают всю лобовую проекцию машины, включая НЛД, башню и борта корпуса. Соединение башни с корпусом, одно из наиболее уязвимых мест, также получило дополнительную защиту.

Источник изображения: topwar.ru

Идеальная машина для войны. Идеальная техника для поражения противника

- отметили украинские военные, обвесив танк советской динамической защитой.

Как указывается в западной прессе, Leopard 1 больше не состоит на вооружении немецкой армии, но значительное количество этих танков находится на складах стран-партнеров по НАТО:

Однако имеется одна проблема: нужно обеспечить боекомплект для 105-мм нарезного орудия, но такие снаряды больше не производятся.