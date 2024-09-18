Больше только у Китая: в Кремле объяснили, зачем Россия наращивает армию

Песков объяснил указ Путина об увеличении армии враждебной обстановкой

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года. В Кремле такое решение президента объяснили чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных. Что еще говорят в России о новом указе - в материале "Газеты.Ru".

Увеличение численности российской армии связано с необходимостью реагирования на актуальные угрозы стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил (ВС) РФ до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих (помимо кадровых военных, в армии числится и гражданский персонал). Таким образом штатная численность военных была увеличена на 180 тыс. человек. Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

После этого ВС РФ могут стать второй по численности армией в мире после Китая, если никакая другая страна не примет решение увеличить ряды своих военнослужащих. Сейчас же Россия, согласно рейтингу Global Firepower, занимает пятое место среди государств с наиболее многочисленными вооруженными силами.

Самые многочисленные армии мира. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Как менялась численность ВС РФ

С начала специальной военной операции на Украине президент России дважды увеличивал численность российской армии. В августе 2022 года он подписал указ об установлении численности ВС РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Этот документ вступил в силу 1 января 2023 года.

После этого штатная численность армии менялась в декабре 2023-го. Указом Путина она была увеличена до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. Военных в рядах ВС РФ стало на 170 тыс. человек больше.

В российском МО тогда заявили, что численность военнослужащих увеличивается за счет записывающихся на службу контрактников, потому расширения призыва или проведения мобилизации не планируется.

При этом еще в декабре 2022 года на коллегии Минобороны Сергей Шойгу, который тогда возглавлял ведомство, говорил о необходимости увеличить число военнослужащих в рядах российской армии до 1,5 млн человек. По его словам, это нужно было «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации».

Что о новом указе говорят в России

Как рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, Владимир Путин принял решение увеличить численность армии для формирования новых подразделений на СВО.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день… набираются из числа из числа добровольцев, которые подписывают контракт [c Минобороны]», - заявил Гурулев.

Он также призвал людей не паниковать, отметив, что и в будущем новые подразделения также будут формировать из контрактников.

Еще один член оборонного комитета Госдумы, депутат Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац» подчеркнул, что увеличение численности ВС РФ связано с растущими вызовами. Они, отметил Колесник, говорят о том, что теми силами, которые у России были, тяжело выполнять наложенные на армию обязанности.

«Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации. Штатные вооруженные силы укомплектованы по нормам мирного времени. [Увеличение численности ВС РФ необходимо] для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», - сказал депутат.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Россия увеличила штатную численность своих вооруженных сил перед угрозой полномасштабной войны со всеми странами НАТО.

«Об этом четко говорит наш президент, напрямую связывая эскалацию с обсуждениями Запада ракетных ударов по российской территории. Поэтому увеличение личного состава - решение назревшее и своевременное», - уточнил Журавлев.

Ева Вишневская