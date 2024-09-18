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Техкульт

В США разработали первую в мире тактическую видеокамеру, которую можно бросать из-за укрытия

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камера Pit Viper 360

Представители армии и спецслужб нередко оказываются в ситуации, когда приходится действовать из укрытия и при этом контролировать ситуацию в отсутствие стационарных камер видеонаблюдения.

Компания Bounce Imaging (США) представила в рамках ежегодной конференции NTOA в Канзас-Сити первую в мире панорамную тепловизионную камеру Pit Viper 360, напоминающую резиновый мяч для крикета. Ее можно забросить из укрытия на территорию, где, к примеру, идет перестрелка с террористами.

камера Pit Viper 360

Камера очень компактная и экономичная. Ее можно также прикреплять к веревке или к шесту. После заброски Pit Viper 360 начинает передавать изображение (в том числе и со звуком) на подключенные устройства и даже работать в качестве ретранслятора двусторонней связи. Помимо цветных и инфракрасных изображений Pit Viper 360 передает тепловизионные снимки и может фокусироваться на более теплых или холодных по сравнению с окружающей средой объектах — к примеру, на человеке или машине. В результате оператор получает полное панорамное изображение в режиме реального времени со стабильным видео и минимальной задержкой.

Александр Агеев

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США
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