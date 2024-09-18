Ростех увеличил производство двигателей для БМП на 50%

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех за первые 7 месяцев 2024 г. увеличил выпуск двигателей для БМП на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Производство возросло благодаря программе модернизации мощностей «Барнаултрансмаша» при поддержке Минпромторга РФ и Госкорпорации.

Предприятие ввело в эксплуатацию новое оборудование и расширило штат почти в 1,5 раза. Кроме того, программа позволила увеличить социальную поддержку персонала и фонд оплаты труда. Так, заработная плата на предприятии увеличилась на 60%.

«Ростех производит широкую линейку бронетехники, включая современные боевые машины пехоты. Это БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, модернизированные БМП-2 с боевым модулем „Бережок“ и другая техника, которая подтвердила свою высокую эффективность в боевых условиях. Модернизация наших производственных мощностей позволит увеличить выпуск техники, востребованной вооруженными силами, и выполнить возросшие требования гособоронзаказа», — рассказали в Ростехе.

Персонал предприятия проходит дополнительное обучение и курсы повышения квалификации. Для новых сотрудников и молодых специалистов созданы индивидуальные карьерные треки. Опытные специалисты участвуют в ротации между подразделениями предприятия. Эти меры позволяют повысить квалификацию специалистов и качество продукции.

«В сложившейся ситуации на рынке труда нам важно не потерять накопленный профессиональный опыт, поддерживать и развивать молодых специалистов. Это комфортные рабочие места, забота о здоровье и физической форме сотрудников, возможность улучшения жилищных условий, повышение квалификаций, обмен опытом внутри Корпорации и получение высшего профильного образования. Также важно предоставить молодым сотрудникам возможность проявить себя. В этом им помогают опытные наставники и эксперты», — отметила директор департамента по управлению персоналом АО «Барнаултрансмаш» Татьяна Малютина.