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В России нарастят выпуск систем навигации для истребителей

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

РПЗ нарастит выпуск навигационных блоков БИНС для истребителей Су-35С и Су-57

Раменский приборостроительный завод (РПЗ, входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») нарастит выпуск бесплатформенных инерциальных навигационных систем для истребителей. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Сейчас на предприятии ведется работа по наращиванию выпуска новейших разработок — бесплатформенных инерциальных навигационных систем — блоков БИНС для самолетов Су-35С, Су-57, МиГ-29, МиГ-35, [беспилотников] С-70», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что на РПЗ активно работают над модернизацией выпускаемых изделий и освоением технологий производства новых приборов.

Ранее в сентябре Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С поколения 4++.

В этом же месяце в «Ростехе» сообщили, что КРЭТ начнет серийное производство бортовой электроники для российских лайнеров SJ-100 и МС-21.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35С
Компании
КРЭТ
ОАК
Ростех
Проекты
БПЛА
МС-21
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