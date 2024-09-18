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Военное обозрение

Дальнобойных ракет для Украины нет: экс-директор отдела ЦРУ призвал к переговорам с Москвой

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Источник изображения: topwar.ru

Уже нисколько не удивляет, что очередной западный политик или чиновник, ставший пенсионером, начинает высказывать совершенно здравые суждения, чего за ним совсем не наблюдалось в бытность на государевой службе. На этот раз таковым стал бывший директор отдела Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России Джордж Биб.

Комментируя уже не настойчивые, а буквально назойливые просьбы Зеленского разрешить наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ, экс-сотрудник ЦРУ заявил, что, собственно, и бить-то нечем. У США и их союзников просто нет такого количества дальнобойных ракет, которое позволили бы ВСУ нанести существенный урон России и наконец-то переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

На этом фоне Биб призвал Штаты и весь Запад поскорее наладить диалог с Москвой по мирному урегулированию конфликта на Украине. А то ведь если так дальше пойдет, то и самого предмета для переговоров (Украины) может уже и не стать.

Кроме того, отставной сотрудник американской разведки напомнил, что дальнейшая эскалация конфликта, а именно так в Москве расценивают выдачу разрешений бить по территории РФ на усмотрение Киева, неминуемо приведет к прямому вовлечению НАТО в военное противостояние с Россией.

Разрешение Киеву нанести удар вглубь России может привести нас к войне. У России и Запада быстро заканчивается пространство для маневра, чтобы избежать лобового военного столкновения

— подчеркнул Биб.

Он отметил, что военная логика проверки решимости России неясна. Вряд ли крылатые ракеты воздушного базирования увеличат шансы Украины на победу — у российской армии огромные преимущества перед ВСУ во всем. Кроме того, ВС РФ могут приспособиться к украинским ударным возможностям большей дальности, как это уже произошло с американскими ракетами ATACMS. Да и франко-британские крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG российские зенитчики довольно быстро научились дезориентировать средствами РЭБ и сбивать из ЗРК.

Политическая логика того, чтобы дать зеленый свет ударам вглубь России, тоже неясна. Вряд ли атаки окажут давление на президента РФ Владимира Путина для прекращения конфликта. Зато могут усилить его заявления, что Россия воюет с НАТО, а не с Киевом, уверен экс-сотрудник ЦРУ.

Не в интересах Запада и Киева усложнять урегулирование. Украине нужно не оружие большой дальности, а жизнеспособный план переговоров

— заключил Биб.

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2 комментария
№1
18.09.2024 02:13
Хорошо хоть в ЦРУ у США есть адекватные головы.
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№2
18.09.2024 12:32
Наши вовремя подготовили испытательный ядерный взрыв на Новой земле, не 50мтн, но тоже подходяще, придет до  британского премьера Стармера ударная волна, шторы в кабинете  потрепать. Покажут в новостях.
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