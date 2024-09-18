Войти
Военное обозрение

Politico: У Запада есть план по «отключению» от интернета России и Китая

379
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После подрыва «Северных потоков», а позднее повреждения интернет-кабелей в Красном море, на Западе всерьез обеспокоились безопасностью своих глобальных сетей, передающих огромное количество данных и проложенных в различных акваториях Мирового океана между континентами.

Пока что реальные исполнители диверсий так и не найдены, Запад всячески саботирует расследования, особенно касательно газопроводов «СП-1,2». Версия, что столь сложную технически операцию якобы провернули фактически водолазы-любители, являющиеся гражданами Украины, у всякого знающего человека вызывает разве что усмешку.

Однако на Западе опасаются ответных действий, причем не только от России, но и от Китая. Причем КНР является еще и одним из основных мировых поставщиков телекоммуникационного оборудования, используемого в строительстве данных сетей, да и потребление мирового интернет-трафика в Китае огромное. Это может позволить Пекину даже без совершения актов прямых диверсий нарушить работу интернета в западных странах, проводить шпионскую деятельность, что чревато глобальными катастрофическими последствиями для ЕС, США и ряда других стран.

В этой связи на Западе разрабатываются превентивные меры. Издание Politico сообщает со ссылкой на копию некоего «нью-йоркского совместного заявления», оказавшегося у редакции, что в США и Евросоюзе, наверняка не без участия и других союзнических государств, есть план по усилению безопасности подводных кабельных сетей. Его реализация якобы должна вытеснить КНР из развертывания международных сетей интернета. Готовящийся план поможет Западу стать монополистом в доступе к подводным кабельным сетям, пишет издание.

Предполагается, что документ подпишут в конце этого месяца на полях Генассамблеи ООН. Страны ЕС должны дать свое согласие для присоединения к плану. В результате реализации этого плана Запад планирует вытеснить Китай из цепочки поставок телекоммуникационного оборудования. В конечном итоге, пишет Politico, под предлогом защиты от «нападений России и Китая» Запад сможет стать монополистом в доступе к подводным кабельным сетям.

Откровенно говоря, рассуждения эти из области фантастики. Глобальная сеть сегодня настолько запутана и разветвлена, что изолировать какую-либо страну особенно, такую крупную, как Китай от всемирной паутины — технически практически невыполнимо. Всегда существует множество обходных маршрутов перенаправления трафика, которые не просто невозможно изолировать полностью, но даже и отследить. Кроме того, китайская сеть интернета уже давно достаточно изолирована от внешнего влияния. В свою очередь, еще в в 2022 году глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в случае одностороннего отключения рунета от дата-центров в Европе, США и других западных странах, наш трафик будет перенаправляться через Азию.

Вот как ЕС и США будут, элементарно, проводить финансовые транзакции с КНР, если Китай потеряет доступ к их сетям? Товарооборот КНР со странами ЕС и США остается огромным. Получается, все это встанет, ведь сейчас практически все коммуникации, не только финансовые, осуществляются через всемирную сеть. Кроме того, далеко не все морские кабели проложены и обслуживаются компаниями, находящимися в юрисдикции США и их союзников.

Даже эксперименты в этой области приведут к остановке работы мировых финансовых площадок как раз Запада, ну еще и Токио. Это может окончательно убить экономики стран ЕС, Великобритании и даже США, плюс Канады. В то время как РФ имеет возможность сухопутного взаимодействия при передаче интернет-трафика с КНР, странами Азии и Африки. Все это сильно похоже на те самые «адские санкции» против РФ, которые вреда больше нанесли Западу, чем России. Все, что могут сделать американцы — это ограничить доступ к некоторым нашим и своим сайтам через IP-адреса. Ну, это и сейчас происходит, причем взаимно.

Кроме того, даже если получится «изолировать» (правильнее сказать, самоизолироваться) Китай и Россию от западной части интернета, то что означает «монополия» над подводными кабелями? Обеспечить их постоянную физическую защиту не способно ни одно государство, ни один военный блок в мире. Похоже, некогда считавшееся довольно солидным американское издание решило в очередной раз, что называется, хайпануть на горячей теме и запустить сенсацию на пустом месте.

И в завершение. 3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Таким образом, отключение тех или иных регионов от Интернета является нарушением данных прав.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 13:33
  • 4771
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.09 12:32
  • 2
Дальнобойных ракет для Украины нет: экс-директор отдела ЦРУ призвал к переговорам с Москвой
  • 18.09 02:27
  • 1
Лула да Силва: Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО
  • 18.09 02:22
  • 1
Премьер Индии хочет помочь, чтобы конфликт на Украине завершился
  • 18.09 00:02
  • 592
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.09 15:52
  • 1
Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100 Александр Долотовский
  • 17.09 15:49
  • 1
Economist: США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией
  • 17.09 14:52
  • 0
Namejs-2024 – повальная мобилизация
  • 17.09 08:56
  • 3
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках