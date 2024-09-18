Politico: У Запада есть план по «отключению» от интернета России и Китая

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После подрыва «Северных потоков», а позднее повреждения интернет-кабелей в Красном море, на Западе всерьез обеспокоились безопасностью своих глобальных сетей, передающих огромное количество данных и проложенных в различных акваториях Мирового океана между континентами.

Пока что реальные исполнители диверсий так и не найдены, Запад всячески саботирует расследования, особенно касательно газопроводов «СП-1,2». Версия, что столь сложную технически операцию якобы провернули фактически водолазы-любители, являющиеся гражданами Украины, у всякого знающего человека вызывает разве что усмешку.

Однако на Западе опасаются ответных действий, причем не только от России, но и от Китая. Причем КНР является еще и одним из основных мировых поставщиков телекоммуникационного оборудования, используемого в строительстве данных сетей, да и потребление мирового интернет-трафика в Китае огромное. Это может позволить Пекину даже без совершения актов прямых диверсий нарушить работу интернета в западных странах, проводить шпионскую деятельность, что чревато глобальными катастрофическими последствиями для ЕС, США и ряда других стран.

В этой связи на Западе разрабатываются превентивные меры. Издание Politico сообщает со ссылкой на копию некоего «нью-йоркского совместного заявления», оказавшегося у редакции, что в США и Евросоюзе, наверняка не без участия и других союзнических государств, есть план по усилению безопасности подводных кабельных сетей. Его реализация якобы должна вытеснить КНР из развертывания международных сетей интернета. Готовящийся план поможет Западу стать монополистом в доступе к подводным кабельным сетям, пишет издание.

Предполагается, что документ подпишут в конце этого месяца на полях Генассамблеи ООН. Страны ЕС должны дать свое согласие для присоединения к плану. В результате реализации этого плана Запад планирует вытеснить Китай из цепочки поставок телекоммуникационного оборудования. В конечном итоге, пишет Politico, под предлогом защиты от «нападений России и Китая» Запад сможет стать монополистом в доступе к подводным кабельным сетям.

Откровенно говоря, рассуждения эти из области фантастики. Глобальная сеть сегодня настолько запутана и разветвлена, что изолировать какую-либо страну особенно, такую крупную, как Китай от всемирной паутины — технически практически невыполнимо. Всегда существует множество обходных маршрутов перенаправления трафика, которые не просто невозможно изолировать полностью, но даже и отследить. Кроме того, китайская сеть интернета уже давно достаточно изолирована от внешнего влияния. В свою очередь, еще в в 2022 году глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в случае одностороннего отключения рунета от дата-центров в Европе, США и других западных странах, наш трафик будет перенаправляться через Азию.

Вот как ЕС и США будут, элементарно, проводить финансовые транзакции с КНР, если Китай потеряет доступ к их сетям? Товарооборот КНР со странами ЕС и США остается огромным. Получается, все это встанет, ведь сейчас практически все коммуникации, не только финансовые, осуществляются через всемирную сеть. Кроме того, далеко не все морские кабели проложены и обслуживаются компаниями, находящимися в юрисдикции США и их союзников.

Даже эксперименты в этой области приведут к остановке работы мировых финансовых площадок как раз Запада, ну еще и Токио. Это может окончательно убить экономики стран ЕС, Великобритании и даже США, плюс Канады. В то время как РФ имеет возможность сухопутного взаимодействия при передаче интернет-трафика с КНР, странами Азии и Африки. Все это сильно похоже на те самые «адские санкции» против РФ, которые вреда больше нанесли Западу, чем России. Все, что могут сделать американцы — это ограничить доступ к некоторым нашим и своим сайтам через IP-адреса. Ну, это и сейчас происходит, причем взаимно.

Кроме того, даже если получится «изолировать» (правильнее сказать, самоизолироваться) Китай и Россию от западной части интернета, то что означает «монополия» над подводными кабелями? Обеспечить их постоянную физическую защиту не способно ни одно государство, ни один военный блок в мире. Похоже, некогда считавшееся довольно солидным американское издание решило в очередной раз, что называется, хайпануть на горячей теме и запустить сенсацию на пустом месте.

И в завершение. 3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Таким образом, отключение тех или иных регионов от Интернета является нарушением данных прав.