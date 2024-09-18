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ТАСС

Bloomberg: на Западе усилились разногласия по поводу возможных ударов вглубь РФ

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Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army

По данным агентства, главной заботой для многих союзников остается нежелание втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Возможное применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России с территории Украины стало предметом разногласий среди западных союзников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, главной заботой для многих союзников остается нежелание втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. По этой причине, утверждают источники, они проявляют осторожность в вопросе принятия решения по ударам дальнобойным оружием вглубь РФ и возможного вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

В то же время разногласия среди западных правительств продолжают вызывать обсуждения долгосрочной стратегии. Одна группа сторонников склоняется к дипломатическому решению, опасаясь эскалации конфликта, если будет принято решение об использовании западного оружия для ударов вглубь территории России. Другая группа выступает против переговоров в ближайшее время и настаивает на увеличении поставок оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает Bloomberg, раскритиковал своих союзников за задержки в выполнении обязательств по предоставлению Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны и за их нерешительность в вопросе снятия ограничений на использование западных ракет для ударов по российским целям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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