Директор парка "Патриот" заключил досудебное соглашение, сообщил источник

Директор "Патриота" Ахмедов заключил досудебное соглашение для выхода из СИЗО

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение, что позволило ему рассчитывать на выход из СИЗО, сообщил РИА Новости информированный источник.

Сегодня 235-й гарнизонный военный суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в столичной квартире на срок до 22 декабря.

"Ахмедов заключил досудебное соглашение, это позволило ему рассчитывать на изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела.

По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.