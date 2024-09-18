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РИА Новости

Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали по делу о хищениях средств у Минобороны

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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Суд арестовал главу "ЕРСМ Сибири" на месяц и 19 дней по делу о хищениях у МО

КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на один месяц и 19 дней, он подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает Красноярский краевой суд.

"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "ЕРСМ Сибири" Безрукова Романа, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - ред.) по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве объектов связи, на 1 месяц 19 суток по 3 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиардов рублей.

По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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