The Guardian: НАТО оказалась на Украине в ловушке

НАТО оказалась на Украине в ловушке, а экономическая война с Россией обернулась катастрофой, пишет The Guardian. Для Запада настало время искать выход из ситуации, а не усугублять уже имеющиеся проблемы.

Саймон Дженкинс

Разрешить использовать британские ракеты дальнего радиуса действия против России было бы ошибкой потенциально ядерного масштаба.

Самой большой катастрофой, которая может возникнуть в результате конфликта на Украине, станет развал НАТО. Посылаемые премьер-министром Великобритании Киром Стармером противоречивые сигналы по вопросу об использовании британских ракет показывают, сколь многому ему еще предстоит научиться.

В последние два года НАТО предпринимала скоординированные впечатляющие усилия, направленные на предотвращение эскалации конфликта между Востоком и Западом вдоль российской границы. В нынешних условиях хладнокровие жизненно необходимо. Милитаристская бравада руководства оборонного ведомства Великобритании – и самого Стармера – не имела никакого смысла. Она лишь подпитала скептическое отношение к НАТО возможного следующего лидера США Дональда Трампа.

За два с лишним года конфликт на Украине из борьбы за национальную независимость превратился в прокси-противостояние – экономического и военного характера – Запада против России. После первичных поражений в начале российской военной операции Украина смогла, опираясь на значительную помощь извне, противостоять продвижению Путина на запад – но эта оборона оказалась ее пределом. Как и всегда в истории, ресурсы России в конечном счете играют решающую роль.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон был удивлен недавним вторжением армии Зеленского на российскую территорию – популистским ходом, предпринятым в то время, когда ВСУ должны были укреплять свою внутреннюю линию фронта. Жесткие ответные действия России были абсолютно предсказуемы: в результате только одного рейда погибло не менее 50 человек, включая курсантов. Теперь Зеленский хочет использовать британские ракеты для атак на военные объекты в глубине российской территории. Германия ответила на подобную просьбу отказом. США, чьи разведданные необходимы для наведения на цель, также говорят, что Украина не может использовать американские ракеты для ударов по России.

Такая атака, осуществленная по инициативе одной из стран НАТО, возможно, и не спровоцирует ядерный ответ – хотя надо быть готовыми ко всему. Но она наверняка вызовет еще одну волну ударов по украинским городам – и чего ради? В результате Путин просто сможет подкрепить новыми фактами свои заявления о том, что текущий конфликт представляет собой войну Запада против России.

Этот конфликт – битва за территорию, а не акция устрашения, и он заходит в тупик. Тем временем американская общественность устала от противостояния. Исследование, проведенное Pew Research Center, показало, что всего 18% опрошенных американцев хотят увеличить помощь Украине; при этом около половины респондентов-республиканцев заявили, что ее и так слишком много.

НАТО оказалась в ловушке. Экономическая война с Россией обернулась катастрофой. Она больно ударила по западной торговле, вызвав резкий рост цен на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию. Санкции лишь подтвердили заявление Путина о том, что Запад ведет войну против Востока. Они позволили ему укрепить автократические союзы России по всему миру и значительно увеличить торговлю Москвы с Азией. Изолируя Путина от контактов с Западом, санкции также отдалили его от каналов переговоров и неофициальных контактов, которые могут иметь решающее значение в разрешении таких кризисов.

Именно в такие моменты мелкие конфликты перерастают в катастрофы. Стороны демонстрируют решительность. Милитаристские настроения берут верх над осмотрительностью. Бравурные песни победы затмевают разум. Посредники отвергаются как "умиротворители". Руководство НАТО было право, поддержав Зеленского в его усилиях по защите независимости своей страны, но оно, несомненно, также право, когда противостоит его агрессивным порывам.

Конфликт на Украине должен закончиться подписанием мирного договора – предположительно, по образцу провалившихся стамбульских соглашений 2022 года. Необходимо обозначить линию для перемирия и обеспечить ее соблюдение. Западные политики, стремящиеся изобразить из себя крутых парней, не оказывают миру услугу, когда обещают поддерживать Зеленского до полной победы. Они прекрасно понимают, что такая победа невозможна. Вопрос лишь в том, сколько еще должно произойти смертей и разрушений. Лондонский мачизм делу не поможет.