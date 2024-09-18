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Военное обозрение

Министр обороны РФ провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий

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Источник изображения: topwar.ru

После вторжения ВСУ в Курскую область вопрос обеспечения безопасности приграничных российских территорий находится на особом контроле у военно-политического руководства страны. В середине августа министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о создании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, которые граничат с Украиной и регулярно подвергаются атакам украинских националистов, как с применением средств поражения, так и в ходе диверсионных акций, а теперь и вторжения в один из международно признанных регионов РФ.

Данная новая структура будет действовать при Минобороны РФ, но не будет подменять или дублировать оперативное управление действиями войск «Север» и Генерального штаба. Главная задача совета — координация действий военного руководства и гражданских властей в вышеназванных регионах с целью повышения эффективности обеспечения войск всем необходимым, дополнительных мер по защите местных граждан.

В состав совета включены заместители министра обороны России, руководители органов военного управления и представители Генштаба, а также руководители трех регионов. С его появлением взаимодействие между различными ведомствами должно стать намного эффективнее. Помимо всего прочего, как сказал Белоусов, будет проведено инженерно-техническое укрепление границы с Украиной и на тех участках, где боевые действия как таковые в данное время не ведутся.

Сегодня под председательством министра обороны России Андрея Белоусова состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщается в официальных аккаунтах российского военного ведомства.

Министр обороны РФ заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

Кроме того, Белоусов обсудил с губернаторами трех регионов реализацию комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную зону ответственности Координационного совета. Совещание состоялось в формате видеоконференцсвязи в закрытом режиме. Подразумевается, что оперативные совещания в данном составе, а если понадобится, то с привлечением и других гражданских и военных должностных лиц, будут проводиться не реже, чем раз в неделю.

Источник изображения: topwar.ru

Первое после образования совещание совета под руководством Белоусова состоялось уже 20 августа. На нем, в частности, были определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны с назначением конкретных должностных лиц. Кроме того, глава российского военного ведомства сообщил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения.

За достаточно короткий срок нахождения на посту министра обороны РФ Андрей Белоусов уже зарекомендовал себя как жесткий и деятельный руководитель главного силового ведомства страны, у которого слова не расходятся с делом. Думается, что и принятые Координационным советом решения будут исполняться надлежащим образом и в срок. В ходе объявления о создании этой структуры глава российского военного ведомства, в частности, упомянул и необходимость решения задачи по прекращению нанесения ударов с украинской территории беспилотниками, обстрелов мирных граждан и гражданских объектов на территории РФ.

Кроме того, будут приняты все необходимые меры, чтобы не повторилось то, что произошло месяц с лишним назад в Курской области, куда украинские формирования сумели практически беспрепятственно проникнуть, а приготовление к масштабной военной операции ВСУ у нашей госграницы осталось незамеченным.

Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы. Запросы принимаются в режиме 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения – срочный доклад министру обороны. Все вопросы, кроме одного от оперштаба Брянской области (возможно, еще не прошли сутки с момента его поступления), решены в установленные сроки, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Источник изображения: topwar.ru

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