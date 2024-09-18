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Военное обозрение

ВСУ показали отстрел авиационной ракеты ASRAAM с грузовика Supacat

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Источник изображения: topwar.ru

В сети ВСУ опубликовали кадры, на которых показан отстрел авиационной ракеты ASRAAM с грузовика Supacat.

О поставке на Украину ASRAAM в зенитном исполнении сообщалось в августе 2023 года. Британия передала ВСУ ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-132 от MBDA (ASRAAM), установленные на грузовике Supacat High Mobility Transporter (HMT).

AIM-132 ASRAAM позиционируется как современная ракета с инфракрасным самонаведением, отличающаяся высокой скоростью полета и маневренностью. Её адаптация к применению с наземных платформ осуществлялась в экстренном порядке и была призвана компенсировать нехватку у ВСУ средств ПВО.

На шасси Supacat HMT 6х6 устанавливаются две ракеты. Данный ЗРК используется для борьбы с низкоскоростными целями, такими как дроны «Герань», а также применяется в войсковой ПВО. Судя по имеющимся изображениям, за обнаружение целей отвечают сторонние средства, оснащенные РЛС, так как радар на самой пусковой установке отсутствует.

Масса ракеты ASRAAM составляет 88 кг, вес БЧ – 10 кг, длина 2,9 м, диаметр 166 мм. Согласно официальным ТТХ, дистанция огня составляет более 25 км, однако также озвучивались данные о возможности поражения целей на дальности 50 км. Но следует учитывать, что эти цифры касаются запуска ракеты с воздушной платформы. При её отстреле с наземной техники она существенно уменьшится и составит, по максимальным расчетам, 15-20 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
ASRAAM
Компании
Leonardo
MBDA
SC Group
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