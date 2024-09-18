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Интерфакс-АВН

Президент Литвы сообщил о планах разместить 1 тыс. военных США на полигоне около границы с Белоруссией

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Боевые машины пехоты М2А3 Bradley армии США, доставленные железнодорожным транспортом в Литву, 21.10.2019
Боевые машины пехоты М2А3 Bradley армии США, доставленные железнодорожным транспортом в Литву, 21.10.2019.
Источник изображения: Mindaugas Kulbis / AP

Минск. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Около 1 тыс. военнослужащих США планируется разместить на полигоне в Пабраде (город на востоке Литвы, в 15 км от границы с Белоруссией), сообщил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщает пресс-служба литовского президента, в ходе посещения полигона в Пабраде он заявил, что "скоро обновленную инфраструктуру в Пабраде можно будет предложить и американским военнослужащим - там планируется разместить около 1 тысячи американских солдат".

"Наша цель - дальнейшее непрерывное присутствие боевых сил Соединенных Штатов Америки в Литве", - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что "присутствие американских солдат и их вооружения в Литве существенно способствует укреплению безопасности и сдерживания в нашей стране и на всем восточном фланге". "Это один из ключевых элементов развития трансатлантических отношений, которые имеют стратегическое значение для укрепления архитектуры безопасности и обеспечения мирового порядка, основанного на международном праве и ценностях", - добавил Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул важность увеличения и ускорения закупок вооружений у США. "В последние годы наши объемы закупок вооружений у США возросли, как и наша потребность в надежных, бесперебойных и быстрых поставках вооружений и боеприпасов, а также поддержке и обеспечении сил союзников, размещенных в Литве. Мы хотели бы покупать больше и быстрее", - заявил Науседа.

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