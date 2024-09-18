Рособоронэкспорт усилит меры по противодействию производству и сбыту контрафактной продукции за рубежом

ЦАМТО, 17 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) совместно с предприятиями ОПК России разрабатывает новые механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности в области технологического сотрудничества с иностранными партнерами.

Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности российских предприятий на мировом оружейном рынке позволит повысить эффективность трансфера технологий.

В рамках деятельности по совершенствованию системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества по инициативе Рособоронэкспорта при участии Института государства и права РАН (Междисциплинарный центр правовых исследований в области обороны и оборонно-промышленного комплекса) проведено четвертое заседание Консультационной рабочей группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

Мероприятие прошло в Туле на базе АО "КБП" (входит в Высокоточные комплексы Ростеха). На нем присутствовали представители государственных органов, предприятий промышленности и ведущих научных центров России, которые определили наиболее эффективные подходы к коммерциализации российской интеллектуальной собственности и защите российских интересов в условиях расширения технологического сотрудничества с иностранными государствами.

На заседании обсудили роль интеллектуальной собственности в конкурентной борьбе на рынке вооружений и в маркетинговой работе, а также походы к противодействию производству и сбыту контрафактной продукции за рубежом. В борьбе с контрафактом, в том числе, предложено применять технологии искусственного интеллекта.

В резюме к заседанию отмечено, что интеллектуальная собственность является эффективным инструментом увеличения количества технологических проектов и обеспечения контроля за передаваемыми технологиями.

"Рособоронэкспорт, следуя мировому тренду на рост числа технологических проектов, выступает с предложением о разработке политики технологического сотрудничества в области ВТС. Она должна определить ключевые требования, общие принципы и подходы к реализации проектов лицензионного производства российской продукции военного назначения за рубежом и коммерциализации интеллектуальной собственности, – подвел итог статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин. – Политика позволит в полной мере расширить технологическое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами в военно-технической сфере, сохранить лидирующие позиции на мировом рынке в будущем, не утрачивая права российских правообладателей на собственные разработки".

В рамках заседания участники также поделились опытом применения современных подходов к структурированию сделок по передаче технологий, проведения патентного анализа и выявления фактов нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Также обсуждались предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области ВТС, которые были включены в план работы по дальнейшему совершенствованию российского законодательства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".