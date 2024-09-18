В Туле обсудили противодействие распространению оружия на мировом рынке

Участники определили наиболее эффективные подходы к коммерциализации российской интеллектуальной собственности и защите российских интересов в условиях расширения технологического сотрудничества с иностранными государствами

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") совместно с предприятиями ОПК России разрабатывает меры по противодействию производству и сбыту контрафактной продукции на мировом оружейном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера по итогам четвертого заседания консультационной рабочей группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

"Мероприятие прошло в Туле на базе АО "КБП" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха). На нем присутствовали представители государственных органов, предприятий промышленности и ведущих научных центров России, которые определили наиболее эффективные подходы к коммерциализации российской интеллектуальной собственности и защите российских интересов в условиях расширения технологического сотрудничества с иностранными государствами", - сказали там.

В пресс-службе уточнили, что участники обсудили роль интеллектуальной собственности в конкурентной борьбе на рынке вооружений и в маркетинговой работе, а также походы к противодействию производству и сбыту контрафактной продукции за рубежом. В борьбе с контрафактом, в том числе, было предложено применять технологии искусственного интеллекта.

"В резюме к заседанию отмечено, что интеллектуальная собственность является эффективным инструментом увеличения количества технологических проектов и обеспечения контроля за передаваемыми технологиями", - также говорится в сообщении.

По словам статс-секретаря спецэкспортера Владимира Кудашкина, "Рособоронэкспорт", следуя мировому тренду на рост числа технологических проектов, выступает с предложением о разработке политики технологического сотрудничества в области ВТС. "Она должна определить ключевые требования, общие принципы и подходы к реализации проектов лицензионного производства российской продукции военного назначения за рубежом и коммерциализации интеллектуальной собственности. Политика позволит в полной мере расширить технологическое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами в военно-технической сфере, сохранить лидирующие позиции на мировом рынке в будущем, не утрачивая права российских правообладателей на собственные разработки", - сказал Кудашкин, слова которого приводит пресс-служба.

"В рамках заседания участники также поделились опытом применения современных подходов к структурированию сделок передачи технологий, проведения патентного анализа и выявления фактов нарушения прав на интеллектуальную собственность. Также обсуждались предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области ВТС, которые были включены в план работы по дальнейшему совершенствованию российского законодательства", - добавили в "Рособоронэкспорте".