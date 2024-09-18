Олафу Шольцу необходим новый "Минск" (Политика, Сербия)

"Политика": Шольц делает ставку на новый "Минск", чтобы спасти свою репутацию

Шольцу срочно нужны весомые политические очки, а их в сложившейся ситуации набрать сложно, пишет "Политика". Надеясь подправить репутацию и свою, и Германии, канцлер ищет выход в возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной. Однако вряд ли его усилия увенчаются успехом.

Слободан Самарджия

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу срочно требуются весомые политические очки. Как на международной, так и на внутриполитической арене. Самая мощная экономика Европы, похоже, выдыхается. Волна дешевых и технологичных товаров с Дальнего Востока ударила по местным производителям, и знаменитое "немецкое качество" ушло на второй план. Вывод из строя газопроводов "Северный поток", по которым в Германию поступал российский газ, введение экономических санкций против бывшего партнера, поток мигрантов с Ближнего Востока — все это привело к тому, что страна, которую вывели на орбиту канцлер Ангела Меркель и ее предшественники, захромала.

Надеясь перенаправить ход истории снова в направлении, соответствующем репутации Германии, Олаф Шольц ищет выход в возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной. Правду сказать, многие мировые политики, в том числе с западной стороны Атлантики, понимают, что прекращение вооруженного конфликта в стране Владимира Зеленского принесет общую разрядку и сведет вероятность нового мирового конфликта к минимуму. Однако не у всех есть возможность что-то предпринять для этого, а вот у канцлера есть, и это принесло бы ему положительные очки. Особенно если учесть, что ему больше не доверяют даже те, кто его избирал на должность.

Поэтому Олаф Шольц выступил за проведение новой мирной конференции, посвященной окончанию конфликта на Украине. На этот раз при обязательном участии Российской Федерации. Иными словами, необходимо собрать в одном месте противоборствующие стороны, объективно оценить ситуацию, предложить возможные решения, устроить подписание и пожатие рук… Однако обстоятельства показывают, что сделать это будет не так-то просто. Украинский президент без мандата народа, даже если бы захотел признать поражение и потерю части территорий своей страны, вряд ли может стать собеседником равным Владимиру Путину. У них разная легитимность. А значит, гарантами его подписи должны стать сильнейшие мировые игроки, прежде всего Соединенные Штаты Америки.

Я напомню, что еще в 2022 году Владимир Зеленский выдвинул десять условий окончания конфликта, в том числе условие о полном выводе российских войск с территории его государства. Конечно, все понимали, что это требование неосуществимо и что оно озвучено только для привлечения внимания мировой общественности и получения дополнительной помощи от западных спонсоров Украины. Россия также выдвинула свои условия, тоже трудновыполнимые сейчас. Но со временем дело дошло до того, что даже те, кто единодушно поддерживал режим в Киеве, стали склоняться к идее отдать восточному украинскому соседу взятые им территории, в том числе ранее присоединенный к Российской Федерации Крым.

Наиболее спорной все же до сих пор остается идея о возможном членстве Украины в НАТО. Если бы она вошла в альянс, то, получается, НАТО добился бы своего — подошел бы к самой российской границе со стороны Европы, и это послужило бы предпосылкой к новому масштабному конфликту, который отбросил бы весь континент на несколько десятилетий назад.

Однако самую серьезную проблему представляет доверие между международными игроками, сильно подорванное так называемыми Минскими договоренностями 2014 и 2015 года. Подписи под документами, известными под названием "Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана", поставили представители Украины, Донецкой и Луганской Народной Республики, России, Франции и Германии.

Как выяснилось, этот мир лишь дал Украине возможность хорошенько подготовиться, не без помощи западных союзников, к грядущей войне, запастись новым современным вооружением, укрепить линию фронта. Подписывать нечто подобное в новых обстоятельствах, когда конфликт уже разгорелся вовсю и когда обозначился победитель, было бы просто безответственно.

Именно поэтому инициатива канцлера Шольца вызывала сомнения. Кроме того, он выдвигает ее в момент, когда в США обостряется до предела президентская гонка. В Вашингтоне, честно говоря, на Украину сейчас просто нет времени. Даже несмотря на недавний визит Энтони Блинкена в Киев. Все силы брошены на борьбу между кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Кстати, лучше всего это подтверждают заголовки американских СМИ, где судьба вооруженного конфликта на востоке Европы отошла на второй и даже третий план.

Тем не менее глава немецкого правительства не может ждать. Исключительно плохие результаты на выборах на востоке его страны слишком тревожны. Впрочем, как и недавние выборы во Франции. Настроения общественности в Европе меняются не так, как хотелось бы местным лидерам и их спонсорам из Соединенных Штатов Америки. Шольцу, как я уже писал, нужны очки, а их в сложившейся ситуации набрать сложно.

Какой-нибудь "новый Минск" с уже упрочившейся негативной репутацией, конечно, не принесет мир Старому свету. Во всяком случае пока свое веское слово не скажут по ту сторону Атлантики. В случае вооруженного конфликта на Украине это не вызывает сомнений.