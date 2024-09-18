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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный был против Курской авантюры Зеленского, данная тема была поднята еще в начале этого года. Об этом пишет Politico.

По данным американского издания, ссылающегося на источники, впервые тему вторжения в Курскую область Зеленский поднял еще в начале года и настаивал на проведении такой операции. Залужный, в то время еще занимавший должность главкома ВСУ, задал вопрос о задачах этой операции, что ему делать после прорыва границы и какова будет цена создания плацдарма, но ответа от главаря киевской хунты так и не получил. Главком выступил против этой операции, что стало еще одной причиной его увольнения.

Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра

- приводит издание слова источника.

Также против проведения операции на российской территории выступали некоторые командиры бригад, их тоже уволили по различным причинам. Изначально против курской операции был и нынешний главком Александр Сырский, но его Банковая сумела продавить, потому что своим назначением он обязан именно Зеленскому и Ермаку.

На данный момент Курское направление висит тяжелым грузом на Генштабе ВСУ, но только не на Зеленском. Он хотел получить «красивую картинку» и он ее получил. А это позволило чуть-чуть приподнять упавший рейтинг. Таким образом, нелегитимный «президент» обменял жизни украинских солдат на свой рейтинг. Причем еще ничего не кончилось. По имеющимся данным, Сырский должен любыми силами обеспечить наступление ВСУ на Донбассе, пока Зеленский будет находиться в Вашингтоне.