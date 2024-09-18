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Военное обозрение

«Новый уровень ударных возможностей»: США представили ракету JASSM-XR

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Источник изображения: topwar.ru

16 сентября 2024 года концерн Lockheed Martin (США) продемонстрировал JASSM-XR – новую ракету семейства JASSM класса «воздух-поверхность».

В качестве базы для создания нового изделия, отличающегося повышенным радиусом действия, послужили ракеты JASSM-ER и LRASM.

AGM-158 XR сохраняет трапециевидный внешний вид и малозаметную конструкцию, характерные для семейства JASSM, но имеет большие размеры, что позволяет снаряжать ракету дополнительным топливом и более тяжелой боеголовкой. Это даст возможность самолетам выполнять запуски с более безопасного расстояния и причинять повышенный урон противнику.

Как прогнозируется, AGM-158 XR достигнет дистанция огня, сопоставимой с КР Tomahawk или превышающей ее, то есть около 1600 км.

Ракета экстремальной дальности переведет ударные возможности США на новый уровень

- говорится на сайте концерна.

Источник изображения: topwar.ru

AGM-158 XR разработана таким образом, чтобы быть совместимой с широким спектром платформ. Её могут нести все самолеты (F-35, F-22, F-15), способные применять JASSM или LRASM, за исключением F-16. Компания также рассматривает варианты развертывания нового изделия на борту ВТС. Имеется потенциал для разработки модификаций наземного базирования.

Lockheed Martin установила целевой показатель производства в 1100 ракет JASSM-XR в год с возможностью изготовления различных версий в зависимости от спроса. В настоящее время концерн продолжает разработку ракеты, которая займет несколько лет. В скором времени ожидаются летные испытания.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-16
F-22
JASSM
LRASM
Компании
Lockheed-Martin
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