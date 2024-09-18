Руководство "Калашникова" обсудило с бойцами СВО модернизацию автомата АК-12

Как отметил командир подразделения, с которым была проведена встреча, разговор получился откровенным и полезным для дела

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство концерна "Калашников" провело встречу с бойцами спецоперации на запорожском направлении, где обсудило с военными дальнейшее развитие автомата АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В ходе общения конструкторы и военнослужащие уделили особое внимание модернизированному АК-12, который поступает в войска с начала этого года. Знакомство с особенностями его конструктива - залог успешной эксплуатации и сохранения тысяч жизней бойцов. Военнослужащие донесли до представителей концерна свое видение дальнейшего развития стрелкового оружия, а также пожелания по его комплектации", - говорится в сообщении.

Как отметил командир подразделения, с которым была проведена встреча, разговор получился откровенным и полезным для дела. "Наша общая цель - довести автомат АК-12 до совершенства и сделать его оружием победы", - отметил он.