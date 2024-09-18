Президент Эстонии полагает, что ВСУ устали от боевых действий

Алар Карис считает необходимым расширить поддержку Киева

ВИЛЬНЮС, 17 сентября. /ТАСС/. Усталость от конфликта на Украине наблюдается в рядах вооруженных сил страны и в тылу. С такой оценкой выступил президент Эстонии Алар Карис в интервью гостелерадио ERR.

"Усталость есть. Устали и те, кто находятся на передовой, и те, кто в тылу", - сказал Карис, комментируя слова журналиста об усталости Запада от конфликта на Украине. По мнению эстонского президента, утомление испытывают не только непосредственные участники боевых действий, но и те, кого конфликт пока не затронул напрямую.

Эстонский президент также повторил, что считает необходимым расширить поддержку Киева.

5 сентября американский политолог Рафаэль Коэн в статье для журнала Foreign Policy высказал мнение, что украинские власти не могут четко сформулировать, каким образом Киев может выйти "победителем" из конфликта с Россией. Коэн также подчеркнул, что во время визита на Украину видел "усталость на лицах всех - от чиновников в правительстве до исследователей аналитических центров и людей на улицах". По его словам, на этом фоне все больше украинцев стали задумываться о скорейшем начале переговоров о мире.