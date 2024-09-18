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Военное обозрение

Учитывая активность украинского ГУР в Идлибе, не пора ли сирийской армии восстановить конституционный строй в этой провинции

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая пресса и фактически само украинское ГУР подтвердили мелькавшие ранее сообщения в сети о контактах украинской разведки – фактического филиала МИ-6 и ЦРУ – с боевиками террористических группировок на территории Сирии. Речь идёт о контактах в сирийской провинции Идлиб, где по ряду договорённостей фактически нашли себе убежище разношёрстные террористические группировки, в том числе активно опекаемые в своё время для борьбы с Башаром Асадом зарубежными (американскими, британскими турецкими, израильскими) спецслужбами.

Историю с караванами зелёных автобусов в Сирии помнят в нашей стране многие – когда «непримиримых борцов с режимом», оказавшихся ни кем иным как боевиками террористических организаций, начали свозить в Идлиб из тех провинций Сирии, где они были фактически разбиты. В Идлибе они нашли для себя прикрытие в виде турецких военных, для которых создание территориального буфера в сирийских провинции Идлиб, Алеппо и других крайне выгодно.

Ситуация была далека от исполнения международного законодательства, к которому постоянно апеллирует тот же Запад, однако в течение нескольких лет всё было относительно спокойно.

Что теперь?

Теперь, руководствуясь заокеанскими директивами, в Идлиб полезли представители украинского ГУР. Цель обозначена – найти сподвижников в борьбе с российскими войсками. А эти войска, как известно, в отличие от турецких или американских, в Сирии находятся на законных основаниях.

То есть, Запад руками украинцев и в этом случае собирается взрастить зёрна нового хаоса.

Соответственно, для официального Дамаска может наступить момент истины. Если законную сирийскую территорию в обход договорённостей вновь превращают в рассадник международного терроризма, то сирийская армия вполне может начать операцию по восстановлению конституционного строя в Идлибе. Если Турция вдруг окажется против, то в Анкаре придётся объясниться: собираются ли они покрывать деяния украинского ГУР или всё же, чтобы турецкое приграничье не запылало, найдут в себе смелость и решительность выставить для таких деяний эффективный барьер.

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Сирия
США
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Башар Асад
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