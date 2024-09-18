Минобороны показало кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Минобороны России 17 сентября опубликовало кадры с запуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.

Отмечается, что после успешного запуска ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Космические аппараты в расчетное время были приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

По словами ведомства, с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь и их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

О пуске ракеты-носителя с военными спутниками на борту стало известно ранее в этот день. Уточняется, что запуск осуществлен в интересах Минобороны РФ.

До этого, 12 августа, генеральный директор производственного объединения «Полет» в Омске (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, входит в структуры «Роскосмоса») Алексей Варочко сообщил, что центр приступил к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара». Как отметил Варочко, в этом году «Полет» уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей от легкого до сверхтяжелого класса. В частности, грузоподъемность «Ангары-А5» составляет до 24,5 т. 11 апреля текущего года состоялся ее первый испытательный запуск с нового стартового комплекса на космодроме Восточный. Также этот тип ракеты-носителя трижды в тестовом режиме стартовал с космодрома Плесецк.

В настоящее время разрабатываются ее модернизированная версия и сверхтяжелая модификация «Ангара-А5В».