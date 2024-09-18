Войти
Известия.ru

Белоусову доложили о поставках вооружения и техники для военных в приграничье

348
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков

Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о поставках вооружения и техники группировкам, обеспечивающим безопасность территорий Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило Минобороны РФ.


В этот день Белоусов провел заседание Координационного совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с военной безопасностью приграничных территорий. В нем приняли участие заместили и командующие группировок войск, которые доложили об обстановке и мерах, которые нужно принять для полного обеспечения регионов.

«Также Андрей Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную группу Координационного совета», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Накануне в Курской области в целях безопасности было принято решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Он добавил, что координировать процесс выезда людей будут силовые структуры, представители местной администрации и дружинники курского центра «Патриот». Губернатор попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием и следовать всем рекомендациям властей.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9,3 тыс. военных.


В то же время Белгородская и Брянская области ежедневно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так 9 сентября сообщалось, что три мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) на село Грузское в Белгородской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 13:33
  • 4771
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.09 12:32
  • 2
Дальнобойных ракет для Украины нет: экс-директор отдела ЦРУ призвал к переговорам с Москвой
  • 18.09 02:27
  • 1
Лула да Силва: Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО
  • 18.09 02:22
  • 1
Премьер Индии хочет помочь, чтобы конфликт на Украине завершился
  • 18.09 00:02
  • 592
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.09 15:52
  • 1
Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100 Александр Долотовский
  • 17.09 15:49
  • 1
Economist: США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией
  • 17.09 14:52
  • 0
Namejs-2024 – повальная мобилизация
  • 17.09 08:56
  • 3
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках