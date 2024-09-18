Белоусову доложили о поставках вооружения и техники для военных в приграничье

Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о поставках вооружения и техники группировкам, обеспечивающим безопасность территорий Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило Минобороны РФ.

В этот день Белоусов провел заседание Координационного совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с военной безопасностью приграничных территорий. В нем приняли участие заместили и командующие группировок войск, которые доложили об обстановке и мерах, которые нужно принять для полного обеспечения регионов.

«Также Андрей Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную группу Координационного совета», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Накануне в Курской области в целях безопасности было принято решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Он добавил, что координировать процесс выезда людей будут силовые структуры, представители местной администрации и дружинники курского центра «Патриот». Губернатор попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием и следовать всем рекомендациям властей.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9,3 тыс. военных.

В то же время Белгородская и Брянская области ежедневно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так 9 сентября сообщалось, что три мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) на село Грузское в Белгородской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.