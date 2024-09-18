Были переданы за долги: южнокорейская армия показала учения с участием танка Т-80 и БМП-3

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская армия провела учения в рамках военных сборов. При этом резервисты тренировались с участием танка Т-80У и БМП-3.

Данная техника состоит исключительно на вооружении 3-й бронетанковой бригады сухопутных войск. По данным аналитиков из IISS, по состоянию на начало текущего года на оснащении южнокорейских подразделений имелось 40 единиц Т-80У и 40 БМП-3, а также 20 БТР-80. Армия располагает и некоторыми другими образцами советско-российского вооружения, например, ПТРК 9К115 «Метис».

80 Т-80У и 70 БМП-3 были переданы российской стороной Сеулу по соглашениям 1994 и 2002 годов в счет оплаты долга, сложившегося в советские времена в размере $1,5 млрд. В то время эти машины превосходили технику, имевшуюся на вооружении южнокорейской армии. Затем местное командование использовало Т-80 как танк условного противника для отработки технологий и тактики действий улучшенных модификаций своего ОБТ K1.

Источник изображения: topwar.ru

Как можно судить из кадров учений с резервистами, показанных местными военными, как минимум часть Т-80 и БМП-3 в настоящее время используется в качестве статической экспозиции для придания тренировкам реалистичности. По крайней мере, они не оказались на Украине.