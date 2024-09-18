Путин: необходимо сохранить ответственную макроэкономическую политику на ближайшую трехлетку и на более длительную перспективу

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранения ответственной бюджетной политики, устойчивости и сбалансированности федерального бюджета и всей системы государственных финансов как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу.

Как сказал президент на совещании по экономическим вопросам во вторник, все это необходимо для уверенного достижения национальных целей развития.

Среди приоритетов проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов Путин назвал социальную поддержку россиян и укрепление обороноспособности страны.

"Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и посёлков, повышение качества жизни граждан, - сказал он.

Путин подчеркнул, что для достижения заметных положительных изменений во всех сферах жизни россиян и поступательного развития страны с 2025 года запускаются новые национальные проекты.