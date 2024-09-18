Фрэнк Кендалл отметил, что блок НАТО рассчитывает усилить свои возможности за тот период, пока Россия вовлечена в боевые действия

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Россия будет представлять серьезную угрозу для США в независимости от итогов конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл во время выступления на съезде Ассоциации ВВС и Космических сил США.

"Независимо от того, когда, если и как закончится эта война, Россия, вероятно, останется серьезной угрозой", - приводит его слова официальный портал американских ВВС. Кендалл добавил, что блок НАТО рассчитывает усилить свои возможности за тот период, пока Россия вовлечена в боевые действия на Украине. С этой целью страны альянса сотрудничают в развертывании передовых вооружений, таких как норвежская крылатая JSM (Joint Strike Missile), пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство НАТО старается запугать население ее стран мнимой российской угрозой, но аналитики, а также те, кто занимается реальной политикой, и просто умные люди прекрасно понимают, что это фейк.