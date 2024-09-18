Власти Аргентины рассматривают варианты закупки вооружений в США

ЦАМТО, 17 сентября. В ходе официальной церемонии передачи командованию авиации СВ Аргентины недавно прибывшего в страну разведывательного самолета DA-62 MPP министр обороны Луис Петри раскрыл некоторые планы закупок новых вооружений.

Как сообщает Defensa.com, в частности, министр подтвердил проведение переговоров о приобретении для Сухопутных войск многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок", а также бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 американского производства.

Несмотря на наличие других вариантов закупки, наличие предлагаемых США программ помощи для администрации проамериканского президента Хавьера Милея делает принятие предложений США наиболее вероятным.

Как сообщалось в январе, посол США в Аргентине Марк Стэнли представил предложение о решении наиболее насущных потребностей ВС Аргентины. Отказ бразильского банка прокредитовать приобретение 156 новых ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6x6 открыл для США возможность вновь предложить бывшие в эксплуатации ББМ M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8. Состояние повторно предложенных бронемашин неизвестно.

Еще одним предложением США является реализация программы поставки армейской авиации Аргентины вертолетов UH-60 "Блэк Хок", которые должны заменить устаревшие UH-1 "Хью". Вашингтон подготовил несколько альтернативных вариантов реализации этой программы.

По мнению ЦАМТО, приходящие к власти в разных странах мира на фоне сложностей в экономике проамериканские временщики редко потом обращают внимание на необходимость решения социальных вопросов в своих странах. Принимаемые администрацией Х.Милея решения являются ярким тому примером. Если из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране предыдущие правительства заморозили крупные проекты закупок ВиВТ, то новая администрация сразу же озаботилась покупкой американских истребителей F-16, ББМ M1126 "Страйкер" и вертолетов UH-60 "Блэк Хок", а также помощью Украине. При этом Х.Милея, по всей видимости, не волнует, за счет отказа от каких социальных программ будут произведены покупки вооружений.