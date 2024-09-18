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ТАСС

CNN: США сократили помощь Украине из-за уменьшения запасов на своих складах

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© AP Photo/ Matt Rourke
© AP Photo/ Matt Rourke.
Источник изображения: © AP Photo/ Matt Rourke

По информации телеканала, у правительства Соединенных Штатов есть $6 млрд на вооружение Украины

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. США в последние месяцы уменьшили поставки помощи Украине из-за истощения запасов на своих складах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По его информации, у правительства США есть $6 млрд на вооружение Украины, однако у Пентагона нет достаточно запасов, которые он был бы готов поставить. "Речь идет об имеющихся у нас запасах, о том, что просят [украинцы], и о том, сможем ли мы удовлетворить их запросы с тем, что у нас есть сейчас" без ущерба для боеготовности, сказал один из американских чиновников.

"Пополнение [запасов] - это тоже проблема", - приводит телеканал его слова. США наращивают производство 155-мм снарядов и ракетных систем Patriot и для поставок на Украину, и для пополнения американских запасов. Но это займет годы, и растущий спрос не будет удовлетворен, отмечает телеканал. До начала СВО США производили около 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов ежемесячно, а теперь это число достигает 40 тыс. в месяц. Но Пентагону все равно нужен минимум год, чтобы достичь цели в 100 тыс. снарядов в месяц, сообщает CNN.

Как подчеркивает телеканал, в апреле Конгресс США выделил американскому правительству $14,4 млрд для того, чтобы отправить Украине оружие и оборудование из запасов. Но Пентагон не смог этим воспользоваться полностью из-за опасений, что может не хватить запасов для собственных нужд, сообщили чиновники.

С момента начала Россией спецоперации западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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