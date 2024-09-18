Катар заявил, что не участвовал в милитаризации конфликта на Украине

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что Доха продолжает посреднические усилия для урегулирования конфликта

ДОХА, 17 сентября. /ТАСС/. Катар продолжает посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине и не участвовал в его милитаризации. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с первого дня ясно дали понять, что мы заинтересованы в мирном разрешении этого конфликта", - отметил аль-Ансари, комментируя утверждения о том, что Доха согласилась передать Украине гаубицы в рамках оружейной сделки с Берлином. "В данный момент мы участвуем в этих посреднических усилиях между обеими сторонами и, очевидно, не принимаем участия в милитаризации любого конфликта такого рода", - добавил он.