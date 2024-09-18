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ТАСС

Премьер Индии хочет помочь, чтобы конфликт на Украине завершился

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Нарендра Моди намерен "помочь всем, чем он может", заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет помочь, чем может, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"На Украине война продолжается <...>, и цель премьер-министра Моди - помочь всем, чем он может, чтобы положить ей конец", - сказал Джайшанкар в интервью телеканалу NDTV. Он напомнил о визитах главы индийского правительства в Москву и Киев.

Индийский министр также отметил, что Нью-Дели хочет, чтобы в мире вообще не было конфликтов. "Вы видите конфликты, которые происходят по всему миру. Идет война в Газе, идет война между Россией и Украиной. Мы хотим мира, свободного от конфликтов", - сказал он. По словам Джайшанкара, правительство Моди работало по этим вопросам в течение последних ста дней с начала его третьего срока на посту премьера после прошедших выборов.

Премьер-министр Индии совершил 8-9 июля визит в Москву, в ходе которого состоялся 22-й российско-индийский саммит. Стороны подписали совместные документы, обсудили совместные проекты и подтвердили привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Моди и президент России Владимир Путин осмотрели экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

23 августа Моди посетил Украину впервые с момента установления дипломатических отношений Индии с ней в 1992 году. Он провел в Киеве несколько часов. Как заявил премьер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Россия и Украина должны сесть вместе за стол переговоров и найти способы выхода из кризиса. Моди заверил, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. 

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Страны
Индия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
1 комментарий
№1
18.09.2024 02:22
Все же решаемое значение для Индии представляет ее ядерная программа.Имея такой веский аргумент в руках, к мнению Моди прислушиваются в самых высоких кругах политики.
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