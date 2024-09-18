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РИА Новости

"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер"

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Макет боевой экипировки "Легионер"
Макет боевой экипировки "Легионер".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Дрон "Каракурт" стал частью разрабатываемой "Калашниковым" экипировки "Легионер"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дрон "Каракурт" включен в состав разрабатываемой "Калашниковым" экипировки третьего поколения "Легионер", сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"Концерн "Калашников", главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон "Каракурт" в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения "Легионер". В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО", - отмечается в релизе.

По словам президента "Калашникова" Алана Лушникова, использование в экипировке легкого мини-БПЛА, "который запускается буквально с руки", облегчит военнослужащим ведение разведки и обезопасит их в бою.

По отзывам эксплуатантов, тактико-технические характеристики "Каракурта" обеспечивают высокую осведомленность военнослужащего на поле боя и, следовательно, быстроту принятия им решений в условиях ведения боевых действий, в том числе, в зоне проведения СВО.

"Каракурт" является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера (тубуса).

Ранее "Калашников" представил на форуме "Армия-2024" еще один элемент экипировки "Легионер" – аптечку первой помощи индивидуальную (АППИ).

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