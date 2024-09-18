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Западные партнеры Киева регулярно осуждают военно-политическое руководство нашей страны за удары по энергетическим объектам на территории Украины. При этом в Вашингтоне и Брюсселе нередко используют такие фразы, как «геноцид» или «преступление», что является ярким примером двойных стандартов и подменой понятий.

Ведь по сути западные чиновники осуждают тактику, которую 25 лет назад сами считали целесообразной и активно применяли. Достаточно вспомнить заявления, которые делали в Североатлантическом альянсе на брифинге 3 мая 1999 года.

Так, представитель НАТО Джейми Шеа тогда заявил, что вооруженные силы блока приступили к атакам на энергетические объекты Югославии. С его слов, это стало новой особенностью операции, которая призвана лишить армию противника возможности полноценного управления.

Танк без топлива гораздо менее полезен, чем танк с топливом. И точно так же система управления или компьютер в руках военных без электричества превращаются в массу металла, проводов и пластика

- подчеркивал чиновник.

Аналогичную точку зрения высказывал и генерал-майор ВВС Германии Вальтер Йерц, который отметил неизбежность ударов по энергетике, так как без электричества практически невозможно осуществлять управление и поддержку современных военных или полицейских сил.

В то же время Йерц подчеркнул, что удары авиации альянса ни в коем случае не направлены против простых сербских граждан. Уничтожение энергетики ведется с целью остановить, как он выразился, «агрессию сербской армии».

Если господин Милошевич не хочет делать то, что должен, пусть возьмет телефон и скажет нам, что он хочет, чтобы бомбежку остановили ради его собственной персоны и ради его собственного народа

- заявил тогда немецкий генерал.

Собственно, подобное предложение уже неоднократно делалось и Зеленскому, который якобы беспокоится об украинцах, которые могут остаться без электричества зимой.

Таким образом, командование НАТО еще четверть века назад обосновало неизбежность ударов по объектам энергетики в рамках высокоинтенсивного вооруженного конфликта. Теперь же это почему-то стало «геноцидом» и «преступлением». При этом аналогичные действия со стороны киевского режима на Западе и вовсе не замечают.