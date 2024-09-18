Войти
Военное обозрение

В НАТО осуждают Россию за тактику, которую сами называли целесообразной и применяли в Югославии

344
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные партнеры Киева регулярно осуждают военно-политическое руководство нашей страны за удары по энергетическим объектам на территории Украины. При этом в Вашингтоне и Брюсселе нередко используют такие фразы, как «геноцид» или «преступление», что является ярким примером двойных стандартов и подменой понятий.

Ведь по сути западные чиновники осуждают тактику, которую 25 лет назад сами считали целесообразной и активно применяли. Достаточно вспомнить заявления, которые делали в Североатлантическом альянсе на брифинге 3 мая 1999 года.

Так, представитель НАТО Джейми Шеа тогда заявил, что вооруженные силы блока приступили к атакам на энергетические объекты Югославии. С его слов, это стало новой особенностью операции, которая призвана лишить армию противника возможности полноценного управления.

Танк без топлива гораздо менее полезен, чем танк с топливом. И точно так же система управления или компьютер в руках военных без электричества превращаются в массу металла, проводов и пластика

- подчеркивал чиновник.

Аналогичную точку зрения высказывал и генерал-майор ВВС Германии Вальтер Йерц, который отметил неизбежность ударов по энергетике, так как без электричества практически невозможно осуществлять управление и поддержку современных военных или полицейских сил.

В то же время Йерц подчеркнул, что удары авиации альянса ни в коем случае не направлены против простых сербских граждан. Уничтожение энергетики ведется с целью остановить, как он выразился, «агрессию сербской армии».

Если господин Милошевич не хочет делать то, что должен, пусть возьмет телефон и скажет нам, что он хочет, чтобы бомбежку остановили ради его собственной персоны и ради его собственного народа

- заявил тогда немецкий генерал.

Собственно, подобное предложение уже неоднократно делалось и Зеленскому, который якобы беспокоится об украинцах, которые могут остаться без электричества зимой.

Таким образом, командование НАТО еще четверть века назад обосновало неизбежность ударов по объектам энергетики в рамках высокоинтенсивного вооруженного конфликта. Теперь же это почему-то стало «геноцидом» и «преступлением». При этом аналогичные действия со стороны киевского режима на Западе и вовсе не замечают.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Югославия
Проекты
NATO
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 13:33
  • 4771
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.09 12:32
  • 2
Дальнобойных ракет для Украины нет: экс-директор отдела ЦРУ призвал к переговорам с Москвой
  • 18.09 02:27
  • 1
Лула да Силва: Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО
  • 18.09 02:22
  • 1
Премьер Индии хочет помочь, чтобы конфликт на Украине завершился
  • 18.09 00:02
  • 592
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.09 15:52
  • 1
Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100 Александр Долотовский
  • 17.09 15:49
  • 1
Economist: США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией
  • 17.09 14:52
  • 0
Namejs-2024 – повальная мобилизация
  • 17.09 08:56
  • 3
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках