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ЦАМТО

Катар получит новейшие 155-мм САУ RCH-155 в обмен на передачу Украине имеющихся PzH-2000

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САУ RCH-155
САУ RCH-155.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 сентября. Согласно информации, опубликованной газетой Bild 15 сентября, Германия одобрила продажу Катару усовершенствованных 155-мм колесных САУ RCH-155 на шасси бронемашины "Боксер" 8x8 в обмен на срочную передачу Украине 12 из 24 имеющихся САУ PzH-2000 на гусеничном ходу.

Как сообщает Armyrecognition.com, приобретение новейших артиллерийских систем RCH-155 позволит Катару модернизировать парк артиллерийских систем, а Украина после некоторых модификаций PzH-2000 в Германии в короткие получит дополнительные артиллерийские системы (САУ данного типа поставлялись Киеву Германией, Италией и Нидерландами). Таким образом, данный шаг означает дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.

RCH-155 – это новейшая 155-мм самоходная артиллерийская установка, представляющая собой установленный на шасси ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 155-мм автоматизированный артиллерийский модуль AGM (Artillery Gun Module) разработки Krauss-Maffei Wegmann. Установка разработана на базе технологий СГ PzH2000 и артиллерийской системы Donar, обладает сходными характеристиками, но дешевле в производстве, легче и управляется сокращенным до двух человек экипажем. Боевая масса установки – 39 т, расчет – 2 человека. Размеры: длина – 10,4 м, ширина – 2,99 м, высота – 3,60 м. Силовая установка MTU 8V199 TE21 мощностью 815 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 103 км/ч по шоссе, запас хода – 700 км.

Подписанное Германией в 2013 году соглашение предусматривало поставку Катару 62 основных боевых танков "Леопард-2A7+", 24 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок PzH-2000, 32 разведывательных бронемашин "Феннек" с колесной формулой 4x4, партии бронемашин "Динго" с колесной формулой 4x4 в трех различных версиях, 6 БРЭМ "Визент-2" немецкой компании FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft), около 100 танковых тягачей ACTROS 4058 с колесной формулой 6x6 компании "Мерседес-Бенц", а также оказание услуг обслуживания и обучения. Все 24 САУ PzH-2000 были поставлены Катару в 2015-2016 гг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Катар
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
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