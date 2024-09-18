Запущенные ракетой «Ангара-1.2» военные спутники успешно выведены на орбиту

Военные спутники, запущенные ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая телеметрическая связь. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. <…> В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил России», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что бортовые системы спутников функционируют в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Ангара-1.2» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Запуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области ранее в этот день. Отмечалось, что запуск осуществлен в интересах Минобороны РФ.

До этого, 12 августа, генеральный директор производственного объединения «Полет» в Омске (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, входит в структуры «Роскосмоса») Алексей Варочко сообщил, что центр приступил к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара». Как отметил Варочко, в этом году «Полет» уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей от легкого до сверхтяжелого класса. В частности, грузоподъемность «Ангары-А5» составляет до 24,5 т. 11 апреля текущего года состоялся ее первый испытательный запуск с нового стартового комплекса на космодроме Восточный. Также этот тип ракеты-носителя трижды в тестовом режиме стартовал с космодрома Плесецк.

В настоящее время разрабатываются ее модернизированная версия и сверхтяжелая модификация «Ангара-А5В».